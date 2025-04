Microsoft ha creato una versione di Quake 2 generata con l'IA ed è possibile provarla con una demo

Microsoft vuole offrire a tutti la possibilità di provare Muse , un nuovo sistema di intelligenza artificiale realizzato appositamente per generare idee per l'elaborazione di gameplay e facilitare lo sviluppo dei videogiochi, tramite una replica di Quake 2 creata proprio tramite l'IA , che è possibile provare tramite una demo.

Quake 2 ricreato tramite l'IA

Fondamentalmente si tratta di una replica di Quake 2 realizzata tramite l'IA. La demo è giocabile tramite browser a questo indirizzo e permette di affrontare un livello, con dei limiti di tempo per la fruizione.

Si tratta di una demo molto basilare. Infatti, il tutto gira a una risoluzione di 640 x 340p e con un framerate non elevatissimo. Inoltre, nel nostro caso abbiamo notato un sensibile input lag nei comandi che rende l'esperienza tutt'altro che ottimale. Tuttavia, se l'obiettivo era dimostrare le potenzialità di Muse, si tratta sicuramente di un ottimo inizio.

Questa IA in futuro avrà il compito di fornire soluzioni e idee allo sviluppo di videogiochi, elaborando possibili meccaniche di gameplay e comprendendo il funzionamento dei giochi a partire da alcuni semplici input e analizzando velocemente la fisica, le dinamiche del gameplay e come questo reagisce alle azioni del giocatore. Phil Spencer. Il CEO di Microsoft Gaming, ha aggiunto anche che Muse darà "la possibilità di far rivivere giochi nostalgici", dato che "innumerevoli giochi classici legati all'invecchiamento dell'hardware non sono più giocabili dalla maggior parte delle persone. Grazie a questa scoperta, stiamo esplorando il potenziale di Muse per prendere i vecchi giochi del catalogo arretrato dei nostri studi e ottimizzarli per qualsiasi dispositivo"