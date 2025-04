Nintendo Switch 2 è abbastanza potente? Ecco cosa ne pensano i team di Hogwarts Legacy e Civilization 7

Non sappiamo di preciso le specifiche di Nintendo Switch 2 e del resto la casa di Kyoto è sempre stata restia a condividere dettagli tecnici delle sue console. In compenso, alcuni team di sviluppo che ci stanno già lavorando sopra, come Firaxis (Civilization 7) e Avalanche Software (Hogwarts Legacy) hanno espresso pareri molto positivi sulla potenza della console.

Ad esempio, Dennis Shirk, l' executive producer della serie Sid Meier's Civilization, afferma che il team di sviluppo è "estremamente felice" dell'hardware della console considerando che si tratta di un dispositivo portatile, arrivando persino a paragonarla a un "PC di livello medio".