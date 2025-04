Nintendo Switch 2: abbiamo provato l'attesa console Nintendo

Quando nel 2017 Nintendo si preparava a lanciare Switch, la console era vista come l'ultima possibilità della compagnia giapponese per salvarsi dal fallimento. Otto anni dopo sappiamo che le cose sono andate molto diversamente rispetto allo scivolone che fu Wii U. Come si fa a dare un seguito a una console che ha venduto oltre 150 milioni di unità e che ha creato un intero nuovo mercato di dispositivi da gioco ibridi? Una console che ha dato nuova linfa a giochi e vecchie serie, talvolta generando dei veri e propri fenomeni? Una console che ha ospitato alcune delle migliori esperienze ludiche di sempre, e che per molti è stata un'ancora di salvezza e una valvola di sfogo nei momenti più bui di una pandemia globale? La risposta è non stravolgere e non azzardare, a partire banalmente dal nome della console. Nintendo Switch 2 reitera ed evolve una formula familiare, introduce alcune novità non essenziali, ma gradite, eppure sta già facendo discutere per alcune scelte forti e politiche di prezzo discutibili. Con un poderoso evento stampa organizzato contemporaneamente a New York e Parigi, Nintendo ha permesso a giornalisti provenienti da tutto il mondo di provare in anteprima Nintendo Switch 2 e alcuni dei giochi che saranno pubblicati nei primi mesi dal lancio della console. L'intenzione era dimostrare che, nonostante il costo di 469 euro e un aumento sensibile nel prezzo dei giochi, varrà la pena attendere con entusiasmo il lancio previsto per il 5 giugno. A provare Nintendo Switch 2 c'eravamo anche noi, trovandoci tra le mani una console con qualche asso nella manica, dall'innegabile potenziale, ma che ancora aspetta di essere valorizzata da quello che conta: i giochi.

Le prime sensazioni È strano: quando otto anni fa provammo Switch per la prima volta, in redazione ci eravamo sorpresi delle dimensioni generose della console, la più ingombrante tra le portatili mai realizzate da Nintendo fino a quel punto. Con uno schermo di 7.9 pollici, Switch 2 è ancora più grande e più pesante, eppure tenendola tra le mani, paradossalmente, ci è sembrata meno scomoda del previsto. Di sicuro PC portatili come Steam Deck e ASUS Rog Ally negli ultimi anni ci hanno abituato a macigni di altra entità, ma alcune accortezze di design ed ergonomia aiutano a contenere le dimensioni della console. Su tutte, il fatto che Switch 2 mantiene uno spessore in linea con quello dell'hardware originale, restando una console tutto sommato leggera e di facile impugnatura. Certo, i più piccini potrebbero non essere d'accordo, ma dopotutto un aspetto un po' meno giocoso e vivace di Switch 2, per certi versi più in linea con Switch OLED che con Switch e Switch Lite, sembra voler parlare a un pubblico un po' più adulto.

I nuovi Joy-Con 2 Tra le novità più caratterizzanti di Switch 2 ci sono senza dubbio i nuovi Joy-Con. Anche in questo caso, le dimensioni maggiori dei Joy-Con 2 e dei tasti li rendono più semplici da impugnare e utilizzare per chi ha mani adulte. Dal momento che aumenta la superficie dei due mini-controller, il timore iniziale era che il Joy-Con destro (quello con lo stick analogico al centro, per intenderci) sarebbe stato un po' più scomodo, essendo adesso ancora più distante dal bordo: per il momento sembra essere una preoccupazione infondata, ma bisognerebbe passare un po' più tempo giocando con il singolo Joy-Con 2. Gli architetti di Nintendo hanno accennato al fatto che i nuovi controller dovrebbero essere più durevoli e affidabili, ma quando gli è stato chiesto se l'annoso problema del drifting degli stick analogici è stato risolto una volta per tutte, si è preferito glissare sulla domanda. Nintendo Switch 2: la qualità c'è, ma a quale prezzo! Benvenuta è invece la scelta di abbandonare il vecchio sistema di binari e slitte per collegare i controller allo schermo centrale: adesso un sistema di magneti permette di agganciare i Joy-Con 2 in maniera più immediata, sicura e anche soddisfacente. Il "click" che fanno quando li si collega è quasi un invito a iniziare a giocare e, a dispetto della console precedente, in questo caso danno l'impressione di fare molta più presa e molto meno gioco quando si impugna saldamente la console. Se vi piace vedere il mondo bruciare, potete anche provare a inserire i Joy-Con 2 in maniera invertita, agganciando quello di destra nello slot di sinistra e viceversa: è completamente inutile, ma è possibile farlo.

A tutto mouse! Il segreto di Pulcinella riguardava la possibilità, trapelata da brevetti e suggerita fin dal primo filmato di Switch 2, di usare i Joy-Con 2 come fossero dei mouse da lasciar scorrere su un tavolino. All'evento di Parigi molti dei giochi permettevano di sperimentare quella che è a tutti gli effetti una delle vere novità dei controller, tra le partite a basket in carrozzina di Drag X Drive al frenetico punta-e-spara di Metroid Prime 4: Beyond, passando per i mille minigiochi di Mario Party Jamboree. Switch 2 in modalità portatile, con supporto a 120hz, Mario Kart World è una goduria. Si impugnano come fossero dei normali mouse e usando il tasto dorsale (ZL o ZR) per "cliccare", e in certe occasioni sfruttano anche il giroscopio interno ai Joy-Con per delle ulteriori torsioni e inclinazioni che con un mouse normale sarebbero impossibili. L'unico dubbio riguarda l'effettiva praticità nel mondo reale: all'evento stampa organizzato di Nintendo, tutte queste demo venivano provate su ampie scrivanie con grossi tappetini per mouse, ma sappiamo bene che chi gioca su console molto spesso non ha una scrivania o un tavolo davanti. Figuriamoci quando si gioca fuori casa e in portabilità. Per fortuna i Joy-Con 2 possono essere usati come mouse anche facendoli scivolare sui propri pantaloni (e immaginiamo sul materasso del letto): magari non la soluzione più comoda, ma quantomeno è fattibile.

Il tasto C Sempre parlando dei Joy-Con 2, tanto si è chiacchierato riguardo all'aggiunta del misterioso tasto C, con una lunga (anche troppo) porzione del Nintendo Direct tutta dedicata al suo utilizzo. Servirà per attivare la GameChat, una "nuova" funzione di Switch 2 per permettere agli utenti di eseguire chiamate audio e video, o condividere il proprio schermo. I due Joy-Con 2, più grandi e comodi rispetto ai controller originali per Switch In sostanza, quello che è possibile fare tramite Discord da diversi anni, ma con la comodità di averlo perfettamente integrato nel sistema operativo della console e funzionando anche attraverso diversi giochi e software. Nintendo Switch 2 e compatibilità dei giochi Switch 1: tutte le informazioni su funzionamento e problemi All'evento di Parigi non c'è stato modo di testare e approfondire questa funzionalità, che durante il Direct ha dato l'impressione di avere enormi margini di miglioramento, tra un'interfaccia invasiva e performance davvero poco accettabili quando si tratta della condivisione del proprio schermo. I punti di domanda sono ancora tanti: in primis, quante e quali webcam di terze parti saranno supportate, per chi volesse usare un proprio dispositivo e non quello prodotto e venduto ufficialmente da Nintendo.

Batteria e prestazioni Testare l'autonomia della batteria di Switch 2 in un ambiente controllato e con così poco tempo a disposizione è stato impossibile: anche solo perché tutte le console all'evento erano collegate all'alimentazione. Nintendo ufficialmente promette che la batteria di Switch 2 assicurerà tra le 2 e le 6.5 ore di gioco, un ventaglio parecchio ampio e che è influenzato fortemente da fattori come i giochi che vengono giocati, l'illuminazione dello schermo, il framerate elevato per i software che sfruttano i 120hz o tutte quelle attività che il sistema operativo svolge in parallelo all'esperienza di gioco (come ad esempio la già citata GameChat). Confrontato con Switch OLED e con la revisione di Switch del 2019, l'autonomia di Switch 2 sembra effettivamente un passo indietro, specialmente perché saranno sempre necessarie tre ore per un'intera ricarica della batteria.

Lo schermo Che Switch 2 avrebbe sacrificato la tecnologia OLED, tornando a uno schermo LCD, era tutto sommato una scommessa facile da vincere. Gli estimatori dei "neri più neri" storceranno il naso, ma il tempo passato con la console ha quantomeno confermato l'ottima qualità del pannello utilizzato per Switch 2. Sullo schermo da 7.9 pollici a 1080p, Mario Kart World è una goduria, grazie soprattutto ai 120hz e al supporto all'HDR, due tecnologie tutt'altro che scontate considerando che Nintendo ha sempre cercato compromessi e soluzioni che potessero contenere i costi (lo schermo LCD della primissima Switch era paleolitico in confronto). Ecco come sarà la confezione di Nintendo Switch 2 una volta arrivato sugli scaffali dei negozi. Durante la sessione di domande e risposte con la stampa, i rappresentanti di Nintendo non si sono soffermati troppo sull'aspetto più tecnico dell'hardware, ma hanno ribadito che l'uso di tecnologie come il Variable Refresh Rate e il DLSS contribuiranno sicuramente a raggiungere il miglior compromesso possibile tra risoluzione e fluidità dell'esperienza.

E i giochi? Al lancio, Nintendo Switch 2 sarà accompagnato da una selezione di giochi decisamente diversa da quella che nel 2017 ha affiancato l'originale Switch. Se al tempo le terze parti erano più caute (probabilmente timorose di un Wii U bis), oggi sembrano buttarsi a capofitto e salire sul carrozzone per esserci fin dal primo giorno. Le prime immagini di Mario Kart World sono ricchissime di azione Tanti erano i giochi mostrati durante il Direct e provabili all'evento stampa, ma si trattava perlopiù di conversioni, rimasterizzazioni e retro catalogo. Da Cyberpunk 2077 a Split Fiction, da Street Fighter 6 fino ai vecchi giochi per GameCube riproposti su Nintendo Switch Online. Mario Kart World sarà l'unico gioco Nintendo di rilievo al lancio di Switch 2. Basterà a spingere le vendite dell'hardware? A mancare, paradossalmente, sono proprio le grandi novità di casa Nintendo, con Mario Kart World come unico gioco davvero forte al debutto, un Metroid Prime 4: Beyond senza ancora una data d'uscita (e comunque previsto anche sull'originale Switch) e un Donkey Kong Bananza che però ci ha convinti a metà. Drag x Drive non ha neanche lontanamente la ricercatezza e il divertimento che ebbe Arms, mentre, al netto di qualche minigioco riuscito e originale, Welcome Tour dà l'impressione di essere un tutorial venduto a pagamento.

Nel Nintendo Direct del 2017 Yoshiaki Koizumi presentò Switch con le gestualità e i modi di un prestigiatore. Ipnotizzanti schiocchi di dita, Joy-Con che compaiono dalle maniche della giacca, e l'intenzione di comunicare la nuova console con un tocco di pazzia. Nella presentazione di Nintendo Switch 2, l'attuale uomo di Super Mario è mancato, e con lui è mancata anche un po' di magia. Provare la console con mano rende chiaro che siamo davanti a un'evoluzione, frutto della volontà di Nintendo di costruire sulle fondamenta incredibilmente solide di Switch anziché tentare azzardi. Tuttavia, Switch 2 arriva in un mercato molto diverso rispetto a quello che otto anni fa ha accolto il predecessore, con aspettative diverse e un mercato portatile abbastanza differente. Le dimensioni più grandi potrebbero essere un problema per i bambini, ma questo lo si diceva anche per la prima versione di Switch. Le nuove funzionalità, l'hardware più potente, lo schermo più ampio e le aggiunte ai Joy-Con 2 erano necessarie, ma l'impressione è che, ancora una volta, il catalogo di giochi avrà un'importanza fondamentale