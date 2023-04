QuakeCon 2023 annunciato con date ufficiali, LAN Party e caratteristiche dell'evento

Bethesda e id Software hanno annunciato il QuakeCon 2023, con date ufficiali e caratteristiche dell'evento, che tra le altre cose vede il ritorno dello storico LAN Party "BYOC", come ai bei vecchi tempi: la Convention dedicata a Quake, DOOM e gli altri si terrà dal 10 al 13 agosto 2023 a Grapevine, Texas.

"È ufficiale, dopo tre anni di eventi solo in digitale, QuakeCon 2023 vedrà il ritorno del nostro amato BYOC, con un evento dal vivo e in presenza presso il Gaylord Texan Resort & Convention Center di Grapevine, in Texas, dal 10 al 13 agosto 2023", comunica id Software.

BYOC sta per "Bring-Your-Own-Computer", ovvero il vecchio sistema di LAN Party che è stato caratteristico del QuakeCon per anni, con gli utenti che si presentano all'evento dotati del proprio hardware per prendere parte ai match multiplayer in presenza, segnando un netto ritorno alla tradizione classica, oltre a possibili novità riguardanti i giochi Bethesda e id Software come DOOM, Quake e vari altri.

Il QuakeCon 2023 sarà un evento a cui si potrà partecipare solo attraverso biglietto d'ingresso, con una quantità limitata di preordini che verranno aperti a breve. È chiaro che sarà un evento molto incentrato sulla presenza, ma sarà possibile partecipare anche a sessioni in streaming per quanto riguarda keynote di apertura e presentazioni varie.

Oltre al BYOC, ritorneranno anche altre caratteristiche come il Tabletop Village dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo, eventi vari, QuakeCon Finals e le finali di Quake World Championships con i Quake Champions, oltre a vari stand e altri elementi. Il programma completo non è ancora noto ma verrà svelato in seguito.