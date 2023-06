Sonic Origins Plus, recensione della remaster 2.0 dedicata al velocissimo porcospino di SEGA

In questa breve, ma densa recensione di Sonic Origins Plus vi spieghiamo che cos'è cambiato dallo scorso anno, in modo che possiate decidere se sia il caso o meno di replicare l'acquisto.

La risposta è semplice: gli sviluppatori, ma soprattutto l'editore, hanno pensato bene che fatto trenta si poteva fare pure trentuno. Ecco allora un'ennesima portata pronta ad arricchire il pasto già bello abbondante della remaster originale, e Sonic Origins Plus è pronto al suo debutto. Stesso costo dell'altra volta, ben quaranta euro; ma più contenuti a giustificarlo, questo va detto. Tra titoli presi di peso dal passato e inseriti per fare numero passando per scelte più oculate, in grado di modificare anche l'approccio ludico al pacchetto generale (un nuovo personaggio, alcuni interventi degni di nota), l'importante è comunque poter tornare a sfrecciare a millemila chilometri orari su prati, fabbriche di robot e templi subacquei in compagnia della ben nota mascotte SEGA.

Almeno un "nuovo" titolo dedicato a Sonic con cadenza annuale: saremo forse noi a lamentarci di questa nuova abitudine targata SEGA? Certo non si lamenterà chi scrive, dato che il suo primo videogioco in assoluto fu appunto Sonic The Hedgehog per Sega Megadrive. D'accordo, poi il caso di Sonic Origins Plus fa storia a sé. Ricorderete forse che esattamente un anno fa, nel mese di giugno 2022, veniva pubblicata su Multiplayer.it la recensione di Sonic Origins , firmata dal buon Tommaso Pugliese. Perché allora siamo ancora qui?

I contenuti: “plus di questo” non si poteva fare

Sonic Origins Plus adesso permette di giocare nei panni di Amy Rose

Non è questa la sede per parlarvi da capo di che cosa sia o non sia alla sua matrice Sonic Origins: ci ha già pensato Tommaso, e al più vi riporteremo anche la nostra opinione nel paragrafo seguente. Se siete qui, invece, è perché sarete curiosi di sapere che cos'è cambiato nel passaggio da Sonic Origins (2022) a Sonic Origins Plus (2023, in uscita proprio questi giorni). Le novità fondamentali - che non sono le sole, ma certamente costituiscono quelle maggiormente degne di nota - sono due: l'introduzione di Amy Rose come personaggio giocabile e l'aggiunta di un buon numero di giochi secondari (questi ultimi, però, non rimasterizzati al pari dell'intera raccolta).

Probabilmente avrete già una vaga conoscenza di Amy Rose, alter ego al femminile e di colore rosa del protagonista. Introdotta per la prima volta in Sonic CD, dove veniva rapita dal Dottor Robotnik/Eggman, non ha mai ricevuto grande attenzione all'interno della serie principale; comunque sicuramente non la stessa riservata a veri e propri comprimari come Tales e Knuckles. Ecco, la grande novità di Sonic Origins Plus - il tono può sembrare ironico, ma vi assicuriamo che non lo è - consiste nel poter giocare a tutti i titoli principali e rimasterizzati proprio con Amy. Nella schermata di avvio di ciascun capitolo, come saprete, è possibile selezionare il personaggio giocabile (o "i personaggi giocabili", se preferite optare per coppie intercambiabili). Adesso tra le scelte figura anche Amy, che di suo corre come Sonic, ma sostituisce al suo spin letale l'utilizzo di un martellone giallo. A dimostrazione del fatto che si è ormai conclusa l'epoca in cui la rosea fanciulla necessitava di essere salvata dal riccio blu.

L'altra novità, dal canto suo, è ben più corposa. In effetti non è neppure una, perché consiste nell'introduzione di altri dodici titoli giocabili, tratti di peso dal Game Gear. A differenza dell'offerta principale, questi giochi storici (alcuni dei quali più secondari di altri) sono disponibili all'interno del museo tramite emulazione. A titolo di completezza sappiate che troverete ad attendervi: Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic The Hedgehog (versione 8-bit), Sonic The Hedgehog 2 (versione 8 bit), Sonic Triple Trouble, Tails Adventure e Tails' Skypatrol. Ora, si sarebbe potuta adottare qualche accortezza in più dal punto di vista dell'emulazione, tra minimi rallentamenti e qualche strano effetto "eco" nei suoni, ma complessivamente si tratta di un'aggiunta gradita, la quale porta il pacchetto della remaster verso la vetta della completezza assoluta. Sonic Origins Plus dimostra forse che "plus di questo" non si poteva fare.