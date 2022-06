Sonic Origins, recensione della remaster dedicata alla serie SEGA

Una miscela che gli episodi successivi della serie non hanno fatto che arricchire ed enfatizzare ulteriormente, e che ritroviamo non solo intatta ma finanche valirizzata nell'ambito di una remaster che i ragazzi di Headcannon Games hanno realizzato con competenza e passione, sebbene gli aspetti produttivi dell'operazione non siano stati altrettanto brillanti. In che senso? Ve lo spieghiamo nella recensione di Sonic Origins .

Come accennato, infatti, Sonic the Hedgehog scorreva veloce, velocissimo in alcuni momenti, eppure completare i livelli nel giro di una manciata di secondi non era che uno dei possibili approcci al gameplay, dotato di uno spessore sulle prime insospettabile. Il level design degli iconici scenari si prestava infatti a esplorazioni più minuziose e attente, alla scoperta di pareti infrangibili o invisibili, alla raccolta degli anelli e degli Smeraldi del Caos attraverso zone dedicate, insomma al completizionismo più spinto.

L'idea alla base del franchise, come forse saprete, era quella di dar vita a una mascotte, un personaggio che potesse essere rappresentativo del mondo SEGA così come Mario lo era per Nintendo. Un obiettivo che Naka e i suoi talentuosi collaboratori hanno centrato in pieno, consegnando tuttavia ai possessori di Mega Drive un'esperienza platform diversa rispetto a quella che caratterizzava le avventure dell'idraulico baffuto.

Quando ha fatto il proprio debutto su Mega Drive, nel 1991, Sonic the Hedgehog è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Fra i più celebri rappresentanti della "seconda generazione" di giochi per la console a 16 bit, dopo una prima ondata costituita quasi esclusivamente da conversioni dei coin-op della casa giapponese, il platform creato da Yuji Naka era più veloce e colorato di qualsiasi cosa si fosse vista fino a quel momento.

Contenuti

Sonic Origins, il primo boss fight di Sonic the Hedgehog

Sonic Origins include in un unico pacchetto Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2, la combinazione di Sonic the Hedgehog 3 e Sonic & Knuckles (i due giochi erano stati sviluppati come un unico capitolo, ma i costi produttivi hanno costretto SEGA a distribuirli come titoli separati), una modalità Missione che consente di affrontare tutte le avventure in sequenza oppure cimentarsi con sfide speciali, e infine una modalità Museo dove ammirare e sbloccare immagini, video e musiche.

Ogni episodio può essere giocato in modalità Anniversario o modalità Classica, oltre a includere un Assalto al Boss che ci vedrà appunto combattere il Dottor Robotnik nelle sue varie forme ma senza anelli a disposizione, dunque con un grado di difficoltà più alto rispetto ai normali boss fight. Torniamo però alle due opzioni principali, che permettono di godere rispettivamente della versione restaurata dei giochi o di una sorta di imitazione degli originali con bande laterali e priva di alcune feature.

Abbiamo parlato di "imitazione" non a caso, visto che anche nella modalità Classica l'esperienza di Sonic Origins può contare sulla presenza di una risoluzione adeguata agli standard odierni, meccaniche rifinite per quanto concerne i controlli (che funzionano bene anche con lo stick analogico e non con il solo d-pad), l'inclusione dello Spin Dash (e del Drop Dash, curiosamente) già dal primo capitolo e uno scrolling rivisitato per rispecchiare la fluidità garantita dai 60 frame al secondo a cui gira la remaster.

Viene da sé che il modo migliore per approcciare la raccolta è quello di concentrarsi sulla modalità Anniversario, che modifica le proporzioni originali per abbracciare i 16:9, può contare sui miglioramenti lato gameplay a cui abbiamo appena accennato, su di una grafica perfettamente definita pur con i suoi grossi pixel, sulla possibilità di selezionare in partenza il personaggio che vogliamo controllare (fra i vari Sonic, Tails e Knuckles, anche in coppia) e sul sistema delle monete, che serve da un lato a garantirsi una seconda possibilità durante gli impegnativi stage speciali per l'ottenimento degli Smeraldi del Caos, dall'altro a sbloccare contenuti nella modalità Museo.