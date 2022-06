Pokémon Go: Niantic afferma di essere diventata più brava a scovare i bari

Niantic ha svelato una serie di novità legate agli sforzi contro i bari di Pokémon Go, affermando di essere diventata più brava a identificare chi agisce contro le regole.

In un nuovo blog post, Niantic ha assicurato ai giocatori di aver compreso "come i comportamenti sleali" li abbiano colpiti: il team ritiene di essere "diventato più bravo" a identificare e rimuovere i bari.

"Il nostro ultimo post si concentrava principalmente sulla condivisione di un'ampia panoramica delle azioni che avevamo intrapreso per punire gli account che avevamo scoperto essere bari in diversi giochi di Niantic", si legge nel blog. "Da allora, abbiamo investito per migliorare l'osservazione dei comportamenti scorretti e ora siamo in grado di individuare queste attività in modo più affidabile, con maggiore velocità e precisione, evitando che i giocatori legittimi vengano puniti in modo errato".

Pokémon Go

"Di conseguenza, stiamo intensificando l'azione di contrasto a questi comportamenti in tutti i nostri giochi e stiamo implementando il nostro approccio migliorato all'anti-cheat. Stiamo iniziando ad agire contro una serie di account che sono in violazione dei nostri termini di servizio o delle linee guida per i giocatori durante i recenti eventi di gioco in Pokémon Go".

Ma non è tutto: "Questo è solo il primo passo nell'implementazione dei nostri sistemi migliorati di rilevamento e applicazione dei comportamenti di imbroglio", ha aggiunto il blog. "Questi miglioramenti saranno integrati in tutti i giochi di Niantic per rilevare e punire i giocatori in modo coerente e continuo, piuttosto che a ondate, come abbiamo fatto in passato".

L'aggiornamento si conclude con l'affermazione che Niantic "continuerà a migliorare i metodi e processi per assicurarci di essere all'avanguardia di qualsiasi nuovo comportamento che permetta ai giocatori di sfruttare ingiustamente le regole del gioco".

