Pokémon GO Fest 2022: tutte le novità in arrivo

Steranka ha anche sottolineato alcuni numeri sull'impatto economico dei Pokémon GO Fest passati nelle città coinvolte. Su Chicago, Montréal e Dortmund nel 2019 hanno generato un flusso di denaro per 249 milioni di dollari. La Zona Safari di Liverpool nel 2021 oltre 16 milioni di dollari, mentre quella di Siviglia di quest'anno altri 22 milioni e mezzo.

Esplorare, muoversi e interagire con gli altri. Su questi tre pilastri si muoveranno i Pokémon GO Fest di Berlino, Seattle e Sapporo, che si terranno rispettivamente da venerdì 1° luglio a domenica 3 luglio 2022 , da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio e da venerdì 5 agosto 2022 a domenica 7. Stando alle parole di Michael Steranka, director di Pokémon GO che ha presentato l'evento durante una recente conferenza stampa, il Pokémon GO Fest di quest'anno sarà il più grande e ambizioso di sempre. A Seattle e Sapporo l'intera città sarà coinvolta nell'evento, con eventi separati tra la mattina e il pomeriggio. Ci saranno 200 Pokémon diversi catturabili durante l'evento estivo, e saranno catturabili tre nuove Ultracreature: Pheromosa a Berlino, Buzzwole a Seattle e Xurkitree a Sapporo.

Tornando ai Pokémon, le Ultracreature sono Pokémon misteriosi originari dell'Ultramondo. Una di queste Ultracreature, Nihilego, ha fatto la sua prima apparizione durante il Pokémon GO Fest e dopo il loro debutto nei rispettivi eventi dal vivo del Pokémon GO Fest, queste Ultracreature appariranno in tutto il mondo più avanti nella stagione di GO. Ci saranno anche un numero limitato di UC Ball, un tipo speciale di Poké Ball pensate per aiutare chi partecipa dal vivo al Pokémon GO Fest a catturare una Ultracreatura come parte della ricerca speciale durante ciascun evento.

La nuova app Campfire, social network del mondo reale che parte da una mappa e consente di aggiungere persone, creare eventi, formare community e utilizzare anche funzioni di messaggistica, annunciata durante il primo Lightship Summit svoltosi lo scorso maggio, debutterà ufficialmente proprio in occasione del Pokémon GO Fest live di Berlino.

Eventi diversi, bonus condivisi

Una delle foto scattate durante gli eventi dal vivo di Pokémon GO del 2022

Gli Allenatori titolari di biglietto in ciascuna delle sedi del Pokémon GO Fest dal vivo potranno godere dei seguenti bonus durante le ore dell'evento nel giorno del biglietto:

Distanza per la schiusa dimezzata quando le Uova vengono posizionate nelle Incubatrici durante l'evento.

Scattate una foto all'evento per una sorpresa!

Sarà disponibile una ricerca sul campo a tema evento.

Potrete ottenere adesivi a tema evento girando i Pokéstop e aprendo i pacchi amicizia.

I coriandoli appariranno sulla mappa di gioco.

Anche i seguenti bonus saranno disponibili per gli Allenatori in possesso di biglietto in ciascuna delle sedi del Pokémon GO Fest dal vivo durante le ore dell'evento nel giorno del biglietto. Gli Allenatori degli eventi di Seattle e Sapporo potranno accedervi solo durante l'esperienza nel parco:

Durante l'evento è possibile effettuare quattro operazioni speciali aggiuntive per un massimo di sei per la giornata.

Gli scambi effettuati durante l'evento richiederanno meno polvere di stelle.

Quattro sfide di raccolta, a tema per gli habitat del parco.

Altri bonus dell'evento

Per gli Allenatori in possesso di biglietto per gli eventi di Seattle e Sapporo, i seguenti bonus saranno disponibili durante l'esperienza in città. Gli Allenatori in possesso di biglietto all'evento di Berlino avranno accesso a questi bonus per tutta la durata dell'evento.

Riscattate fino a nove biglietti raid giornalieri totali girando i dischi foto in Palestra.

Le mongolfiere del Team GO Rocket appariranno più spesso. Inoltre, sconfiggendo le Reclute del Team GO Rocket guadagnerete il doppio di componenti misteriosi.

I biglietti

I biglietti per gli eventi del Pokémon GO Fest in tutto il mondo sono disponibili sulla pagina dedicata con prezzi diversi a seconda della città scelta. È sufficiente farà il login con il proprio account per verificare disponibilità e prezzi, ovviamente fino a esaurimento scorte. Ogni partecipante al Pokémon GO Fest può acquistare i biglietti per un singolo giorno di ogni evento. Gli Allenatori possono anche prepararsi per l'evento finale del Pokémon GO Fest in programma il 27 agosto 2022, con maggiori informazioni su quell'evento che verranno annunciate a breve.