Valkyrie Elysium classificato in Brasile per PS5, PS4, PC: data di uscita in arrivo?

Valkyrie Elysium è stato classificato nelle ore scorse dall'ufficio preposto alla catalogazione dei prodotti videoludici del Ministero di Giustizia in Brasile, cosa che fa pensare a un possibile annuncio sulla data di uscita in arrivo.

Il documento è andato online il 21 giugno 2022, dunque si tratta di una registrazione recente del gioco.

Non emergono dettagli precisi, ma la semplice presenza del titolo all'interno del listino dell'ente di classificazione può essere indicativa di un arrivo non troppo lontano nel tempo, o quantomeno fissato con una data precisa.

Sviluppato da Soleil, Valkyrie Elysium è stato presentato con un trailer d'annuncio per PS5 e PS4 lo scorso marzo, previsto anche per PC con un periodo di uscita all'interno del 2022, senza ulteriori precisazioni. Considerando che il lancio è previsto per quest'anno, è altamente probabile che un annuncio sulla data di uscita debba arrivare a breve.

Come spiegato dagli autori degli originali, ovvero il team Tri-Ace, Valkyrie Elysium è uno spin-off dei Valkyrie sviluppato da un altro team, ovvero Soleil. Si tratta di un action game in terza persona e in 3D, di cui attendiamo a questo punto ulteriori informazioni.