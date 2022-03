Valkyrie Elysium è uno spin-off sviluppato da Soleil, spiega l'autore dell'originale

Valkyrie Elysium è stato recentemente annunciato da Square Enix nel corso del recente State of Play di Sony PlayStation, e successivamente l'autore dell'originale, Masaki Norimoto, ha spiegato che si tratta di uno spin-off in sviluppo presso Soleil.

Come risulta evidente già dal trailer d'annuncio di Valkyrie Elysium, il nuovo gioco non si pone propriamente in linea con i predecessori e l'autore dell'originale l'ha confermato presentandolo come uno spin-off della serie. Il nuovo titolo non è in sviluppo presso Tri-Ace, autori di Valkyrie Profile, Valkyrie Profile 2: Silmeria e Valkyrie Profile: Covenant of the Plume, attualmente al lavoro su Star Ocean: Divine Force.



Valkyrie Elysium è sviluppato da Soleil, nuovo team di sviluppo che ha lavorato in precedenza a Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Samurai Jack: Battle Through Time e che sta attualmente sviluppando anche Wanted: Dead che abbiamo rivisto proprio in queste ore con un nuovo trailer dall'SXSW, con diversi elementi arrivati da Team Ninja e Valhalla Game Studios di Tomonobu Itagaki.

"Congratulazioni per l'annuncio di Valkyrie Elysium", ha scritto Masaki Norimoto di Tri-Ace in un tweet ufficiale. "Questo lavoro è posizionato come uno spin-off di Valkyrie Profile, che è uscito nel 1999. Sarà un action game sviluppato all'interno dell'ambientazione originale. Personalmente, non vedo l'ora di provarlo perché è il mio genere preferito e sono grato per la possibilità di espansione data alla serie. Spero che quando il gioco sarà rilasciato, sia i fan dei vecchi giochi che quelli che non li conoscono lo vorranno provare".

Il trailer pubblicato mostra chiaramente la nuova struttura in stile action game in 3D, dunque qualcosa di decisamente diverso dagli originali ma comunque molto interessante.