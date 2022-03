Steam: review bombing su Domina, propaganda no mask trovata nelle note di una patch

Il gioco indie Domina, basato su combattimenti tra gladiatori, sta ricevendo un review bombing da parte degli utenti su Steam per una situazione piuttosto particolare, visto che gli autori hanno nascosto propaganda no mask all'interno delle note della recente patch rilasciata.

Tra le varie questioni tecniche riportate all'interno della nuova patch, gli sviluppatori hanno inserito dentro anche un "​​TAKE OFF THE FCKN MASKS", evidente riferimento a togliersi la mascherina, inserito all'interno di un discorso che non c'entra assolutamente nulla con il gioco e sembra essere una sorta di sfogo socio-politico da parte degli sviluppatori, nascosto all'interno delle note della patch.

Il tutto, oltretutto, sembra anche condito da una sorta di atteggiamento alquanto strafottente, vagamente sessista:

"La prossima volta che andate al negozio di alimentari, provate a mostrare la vostra faccia a una donna. Siate sicuri, non abbiate paura delle BUGIE - potreste trovare una ragazza. Alle donne piace la sicurezza. Alle donne non piacciono i tizi impauriti che coprono la loro faccia. Di che avete paura? Di andare a letto con qualcuna? Crescete".

Il messaggio è decisamente esplicito e ha scatenato subito polemiche, non appena il testo delle note è arrivato all'attenzione degli utenti, che hanno fatto partire l'immancabile review bombing. "Come rovinare un gioco in due facili passaggi... Aggiungere le microtransazioni anni dopo l'uscita e aggiungere uno strano rant sulle mascherine nelle note di una patch", ha scritto per esempio un utente, "Politica e punti di vista personali non dovrebbero far parte delle comunicazioni su un gioco", ha scritto un altro, tanto per prendere due esempi.

In breve, il gioco è passato dall'avere una valutazione "molto positiva" a "estremamente negativa" nel giro di pochissimo tempo. Come riferito anche da PC Gamer, non si tratta peraltro dell'unico caso che vede coinvolti Dolphin Barn Incorporated e il gioco Domina, visto che anche lo scorso maggio un asterisco presente nelle note di una patch rimandava a un bizzarro commento anti-porno con venature religiose: "Una fibra morale forte si guadagna attraverso un duro lavoro e sacrificio, non può essere ottenuta con onlyfans o pornhub", aggiungendo anche "non lasciate che sconosciuti su internet vi dicano come vivere la vostra vita. Se volete che qualcuno vi dica come viverla, leggete il nuovo testamento".

A questo punto è difficile capire se gli sviluppatori stiano semplicemente trollando, perché il tono dei messaggi è fin troppo strano e provocatorio per essere presi come veri e propri messaggi di propaganda politica, ma è certo che il comportamento violi alquanto la condotta standard di Steam e che non sia stato apprezzato dagli utenti.