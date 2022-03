Il kuji kiri, l'arte dei gesti in Ghostwire Tokyo

I gesti sono una parte fondamentale delle interazioni comunicative che svolgiamo quotidianamente. I nostri movimenti, spesso, dicono più di quanto non riescano le parole, anche perché molti sono universalmente riconosciuti. Non è un caso se, quando ci si trova in un paese lontano dalle proprie conoscenze culturali, lo scambio di informazioni con individualità "altre" avvenga principalmente attraverso gesti impacciati e timidamente accennati (a causa della scarsa fiducia riguardo la possibile comprensione delle proprie necessità mediante il solo linguaggio del corpo).

Tuttavia, come riportato da Albert Mehrabian (uno dei primi studiosi a essersi interessato ai messaggi verbali e non verbali messi in atto durante gli atti comunicativi), ciò che recepiamo o decodifichiamo quando notiamo che i tre elementi fondanti della comunicazione (linguaggio del corpo, voce e parole) non coincidono deriva per il 7% dai termini utilizzati, mentre per il 93% dal misto tra tono della voce e movimenti.

La cinesica (la scienza che studia proprio questi gesti) è, quindi, rilevante tanto (se non più) degli altri quattro codici che compongono la comunicazione interpersonale (ovvero linguistici, paralinguistici, prossemici e aptici). L'universalità e il fascino che lega alcuni gesti a culture anche molto distanti tra loro trova radici in un passato remoto, in parte dimenticato o, meglio, dissoltosi nel vasto oceano umano che ha avuto origine dai popoli proto-indoeuropei. Così, riusciamo a trovare un'importanza attribuita al legame tra parole e movimenti che supera barriere socio-culturali a prima vista inconciliabili (basti pensare alla congiunzione delle mani e alla ripetizione di sequenze verbali codificate, processi associabili a diversi riti religiosi sparsi per il mondo).

Quest'oggi vogliamo soffermarci proprio sull'importanza spirituale e "mistica" attribuita a tali gesti, mostrando come la loro importanza sia riuscita ad arrivare anche all'interno del mondo videoludico. In particolare, andremo a esaminare più da vicino il kuji kiri, l'arte dei gesti presente in Ghostwire Tokyo.