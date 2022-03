Arcane: il cosplay di Jinx di SeeU con Silco è uno dei migliori in assoluto

Arcane è una delle serie Netflix di maggior successo in assoluto, nonché una delle migliori tratte da un videogioco, ovvero League of Legends. L'opera ha stregato milioni di spettatori grazie a un cast memorabile che puntualmente i cosplayer di tutto il mondo ne vestono i panni. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Jinx di SeeU, ancora una volta strepitoso, e arricchito dalla presenza di un Silco.

SeeU è una cosplayer cinese molto famosa sui social, proprio grazie alla cura certosina con cui realizza le sue interpretazioni di personaggi di film, serie TV e anime. In passato l'abbiamo già vista nei panni di Jinx, come ad esempio in questo video in cui ricalca alla perfezione alcune scene della serie Netflix.

Il cosplay di oggi tuttavia è ancor più impressionante dei precedenti. Nello scatto qui sotto infatti vediamo delle repliche perfette di Jinx e Silco, in un quadretto "padre-figlia" davvero azzeccato. Oltre alla grandissima qualità di parrucche, trucco e costumi, tutti curati nel minimo dettaglio, lo scatto qui sotto stupisce anche per la scenografia, una copia perfetta dello studio di Silco. Certo, c'è un po' del tocco magico di Photoshop, ma indubbiamente è uno dei cosplay più fedeli di Arcane visti finora.

