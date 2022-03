The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di chocolatcos0 è radioso

The Four Knights of the Apocalypse, il manga sequel di The Seven Deadly Sins, in questi giorni è finalmente arrivato in Italia, portando avanti l'universo narrativo del mangaka Nakaba Suzuki. Ma i fan di certo non hanno dimenticato l'opera originale e il suo carismatico cast. Ne è un esempio chocolatcos0 che oggi ci propone un cosplay di Elizabeth nella suo costume classico.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins e in generale uno dei più amati dai fan. Principessa del regno di Liones, si unirà a Meliodas, il capitano dei "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri, con la speranza di trovare gli altri peccati e salvare la sua famiglia e riportare l'ordine nella capitale.

Il cosplay di chocolatcos0 colpisce nel segno pur non essendo particolarmente elaborato, con lo sguardo della cosplayer che ammalia lo spettatore. Il costume si basa sull'iconica uniforme da cameriera del Boar Hat indossata da Elizabeth per la maggior parte dell'opera. È senza dubbio ben curato, così come la parrucca e altri dettagli secondari del personaggio.

