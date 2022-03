Final Fantasy 7: il doppio cosplay di Tifa e Aerith di Rei e Tin Chen in abito da sera

Quest'anno Final Fantasy 7 festeggia il venticinquesimo anniversario e le cosplayer Rei e Tin Chen hanno pensato bene di celebrare l'indimenticabile JRPG di Square Enix con un doppio cosplay di Tifa e Aerith nella loro versione più elegante vista nel remake.

Tifa e Aerith non hanno davvero bisogno di presentazioni. Sono due dei personaggi più iconici della serie Final Fantasy e del mondo vidoeludico sin dal 1997, anno di uscita della settima fantasia finale su PlayStation.

Come potrete vedere nello scatto qui sotto, i cosplay di Tifa e Aerith, interpretate rispettivamente da Rei e Tin Chen, si basano sul remake di Final Fantasy 7, con le due cosplayer in posa con gli splendidi abiti da sera indossati dalle due protagoniste in alcuni momenti specifici del gioco. Un cosply semplice, ma senza dubbio ben riuscito e fedeli alle controparti virtuali.

Che ne pensate del doppio cosplay di Tifa e Aerith da Final Fantasy 7 firmato da Rei e Tin Chen? Fatecelo sapere nei commenti.