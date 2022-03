One Piece: il cosplay di Nami firmato Kalli' è pronto all’avventura

One Piece è un'opera leggendaria che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Tutto grazie al tocco del maestro Eiichirō Oda che negli anni ci ha fatto affezionare alle avventure piratesche della ciurma di Luffy. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nami firmato da Kalli', che veste i panni di uno dei personaggi più amati della serie.

Nami ha bisogno di ben poche presentazioni: è entrata nella ciurma di Cappello di Paglia quasi fin dall'inizio del manga e dell'anime di One Piece, dunque fa parte del cast dei protagonisti principali apparendo in praticamente quasi tutti gli archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.

Il cosplay di Kalli' si ispira alla versione di Nami dopo il salto temporale dell'opera, quindi caratterizzato da un aspetto più maturo. Si tratta di un cosplay semplice ma ben riuscito in tutti gli elementi che caratterizzano il personaggio, dalla folta chioma pel di carota all'iconico bikini, con grande cura anche per dettagli come il tatuaggio sulla spalla e il Log Pose sul polso della piratessa.

