Il Cortocircuito di oggi parla di The Batman, in una puntata con ospiti molto speciali!

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta su Twitch, a partire dalle 17:00, con una puntata memorabile della nostra rubrica settimanale, sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino ma con degli ospiti davvero molto speciali. La questione in discussione questa volta è una sola, ma bella grossa e molto interessante.

L'argomento di oggi è esclusivamente The Batman, il nuovo film di Warner Bros. sul Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista. Scritto da Matt Reeves e Peter Craig, e diretto da Matt Reeves, conta su un cast che comprende Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard.

The Batman è uscito il 3 marzo nei cinema italiani ed ha già ottenuto delle valutazioni davvero positive al lancio da parte della critica, compresa anche la nostra recensione. La critica ha generalmente premiato questa particolare rivisitazione oscura e hard boiled del mito DC Comics, rivisto come una vera e propria detective story con elementi super-eroistici ambientata in una Gotham City corrotta e complessa.

Per entrare più in profondità sul tema del film, in collegamento per tutta la puntata ci sarà il celebre streamer Dario Moccia, ovviamente grande esperto dell'argomento e del soggetto in questione. Ma non è finita qui: avremo in fatti anche un altro ospite davvero d'eccezione, grazie a un collegamento telefonico con Stefano Crescentini, il doppiatore italiano di Robert Pattinson.

Con entrambi parleremo per tutta la puntata di The Batman, esaminato sotto tanti punti di vista e con un'introspezione particolare anche per quanto riguarda il doppiaggio, ovviamente, potendo discuterne con la voce del protagonista nella versione italiana.

Ma saranno tanti gli aspetti da prendere in considerazione: le fonti d'ispirazione, i fumetti originali di Batman, Anno 1, l'Enigmista e tanto altro, contando sulla conoscenza dell'argomento da parte di Dario Moccia e sull'immersione nel personaggio effettuata da Crescentini.

Insomma, c'è veramente tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta una puntata memorabile, sicuramente una delle più importanti e interessanti viste di recente.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.