Activision Blizzard fatica ad assumere nuovi sviluppatori di talento

Activision Blizzard sta riscontrando difficoltà nell'assumere nuovi sviluppatori di talento e mantenere quelli già sotto contratto per una serie di fattori, tra cui le controversie legate alle accuse di molestie sessuali e discriminazioni sul luogo di lavoro.

L'informazione arriva dal report annuale della compagnia di Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush per gli azionisti, in cui viene si parla, tra le altre cose, delle difficoltà riscontrate dagli studi interni nell'assumere nuovi dipendenti e i motivi che hanno portato a questa situazione.

"Siamo riscontrando una maggiore difficoltà nell'attrarre e trattenere personale qualificato. Abbiamo osservato carenza di manodopera, crescente competizione per i talenti e logoramento. Ad esempio, nel 2021 abbiamo osservato un tasso di turnover (flusso di persone assunte e dimesse ndr) significativamente più alto", recita il report di Activision Blizzard, che successivamente spiega che la "pessima pubblicità" che si è fatta l'azienda negli ultimi mesi ha aggravato la situazione.

"Inoltre, i recenti contenziosi che coinvolgono la società in relazione al posto di lavoro e alle preoccupazioni dei dipendenti... e la relativa attenzione dei media hanno un effetto negativo sulla nostra capacità di attrarre e trattenere i dipendenti e hanno comportato interruzioni del lavoro."

Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard

Stando a un report di Tom Henderson, anche Quantic Dream, lo studio al lavoro su Star Wars Eclipse, sta facendo fatica ad assumere personale dopo le accuse di molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro. Indubbiamente un'azienda con la nomea di avere un luogo di lavoro tossico e per forza di cose risulta meno appetibile per gli sviluppatori in cerca di un nuovo impiego.