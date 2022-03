PlayStation Plus in offerta, abbonamento da 12 mesi con lo sconto del 25%

PlayStation Plus è disponibile in offerta su PlayStation Store, con uno sconto del 25% sull'abbonamento da 12 mesi che può dunque essere vostro per 44,99€ anziché 59,99.

PlayStation Plus, acquista l'abbonamento da 12 mesi a 44,99€

Mentre si moltiplicano le voci sul tanto chiacchierato Project Spartacus, con la trasformazione di PlayStation Now in PS Plus, ecco che Sony dà vita a una nuova promozione per il celebre servizio riservato ai possessori di PS5 e PS4.

Come sapete, l'abbonamento consente non solo di giocare online con i titoli che possiedono quel tipo di contenuti, ma anche di scaricare senza costi aggiuntivi diversi giochi ogni mese, che rimangono accessibili fintanto che la sottoscrizione è attiva.

A marzo, ad esempio, gli utenti PlayStation Plus potranno scaricare Ghostrunner per PS5, Team Sonic Racing per PS4, ARK: Survival Evolved per PS4 e l'espansione Legends di Ghost of Tsushima per PS5 e PS4.

Se il vostro abbonamento a PlayStation Plus è ancora lungi dallo scadere, non preoccupatevi: potete comunque acquistare questi dodici mesi in offerta e aggiungerli a quelli già in vostro possesso, visto che il sistema è cumulativo.