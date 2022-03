PlayStation Now trasformato in PS Plus per vari utenti: Project Spartacus in arrivo?

Si sta diffondendo una teoria interessante in seguito alla segnalazione, da parte di vari utenti, della trasformazione di PlayStation Now in PlayStation Plus sugli account Sony ufficiali, cosa che farebbe pensare a manovre in corso in vista dell'arrivo di Project Spartacus, il nuovo servizio che dovrebbe rappresentare una sorta di risposta Sony a Xbox Game Pass.

Alcuni utenti hanno riferito che il proprio abbonamento a PlayStation Now viene identificato ora come PlayStation Plus all'interno del riepilogo sui servizi in abbonamento connessi al proprio account.

Lo screenshot del riepilogo degli abbonamenti attivi pubblicato da un utente, con PlayStation Now diventato un altro Plus

Le caratteristiche sembrano essere quelle di PS Now in termini di sottoscrizione e scadenza, ma il tutto viene segnalato comunque come PlayStation Plus, con la sparizione della denominazione classica.

Potrebbe essere semplicemente un errore tecnico, cosa piuttosto probabile, ma ovviamente non può non far pensare all'introduzione del fantomatico Project Spartacus, ovvero il nuovo servizio su abbonamento che Sony avrebbe intenzione di lanciare a breve anche in risposta al successo di Xbox Game Pass, con caratteristiche simili. Il fatto che tutto rientri nella denominazione di PlayStation Plus, in effetti, potrebbe fare riferimento alla riorganizzazione generale del servizio, in base anche a quanto riferito da alcuni insider.

Secondo Jeff Grubb, per esempio, Spartacus sarebbe sostanzialmente una nuova organizzazione di PlayStation Plus attraverso un abbonamento a diversi tier, che consentono vari vantaggi a prezzi differenti e puntando fortemente sui giochi classici. In base a quanto riferito dal giornalista, PlayStation Plus verrebbe suddiviso in Essential, Extra e Premium, con prezzi dai 10 ai 16 dollari al mese e con la fascia più alta che rappresenterebbe qualcosa di simile a EA Play, con accesso a prove estese di giochi nuovi e la possibilità di scaricare un ampio catalogo di titoli classici.

A questo punto, attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Sony: una presentazione tipo PlayStation Showcase o State of Play sarebbe prevista per il mese di marzo, anche se l'attuale situazione internazionale potrebbe aver spinto la compagnia a rinviarla.