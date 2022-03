Elden Ring: un riferimento a Fortnite manda in confusione i giocatori non inglesi, ecco perché

All'interno di Elden Ring, un semplice riferimento a Fortnite ha mandato in confusione i giocatori non inglesi, a causa della traduzione automatica del sistema di messaggi del gioco.

Spieghiamo il tutto dal principio. In Elden Ring, al pari dei precedenti giochi di FromSoftware e Miyazaki, è possibile scrivere dei messaggi e lasciarli a terra per altri giocatori, quando si è online. Alle volte si tratta di aiuti, altre volte di persone che cercano di ingannarti e spingerti a buttarti nel vuoto. Altre volte sono solo battute, che però diventano incomprensibili in traduzione, come accaduto con Fortnite.

I giocatori inglesi, infatti, hanno iniziato a scrivere, in giro per la mappa, il messaggio "Fort, night". Anche se non scontato, non è troppo difficile capire che si tratta di un riferimento a Fortnite, un semplice meme rivolto a uno dei giochi più popolari in circolazione. In traduzione, però, il collegamento non diventa più così ovvio senza un contesto chiaro (pensate all'italiano, "Forte, notte").

Infatti, come segnalato qui sotto, i giocatori giapponesi e almeno un giocatore spagnolo hanno iniziato a pensare che i messaggi facessero riferimento a un qualche evento di gioco che avrebbe avuto luogo di notte in un forte. Il giocatore spagnolo ha spiegato di aver speso almeno 30 minuti di gioco in un forte alla ricerca di questo segreto, per capire solo alla fine - guardando un video online in inglese - che si trattava di una battuta il cui significato era andato perduto in traduzione.

Elden Ring è un gioco colmo di citazioni ed easter egg ufficiali, inseriti da FromSoftware, ma non crediamo che Hidetaka Miyazaki abbia inserito un riferimento a Fortnite. Se ci sbagliamo e avete le prove, sapete come farcelo sapere!

Vi ricordiamo che Elden Ring ha ottenuto un successo al D1 senza pari in UK, batte 2 volte e mezzo Horizon Forbidden West.