Elden Ring: come resettare gli attributi e dove trovare la Lacrima di larva

Avete un bisogno disperato di resettare le statistiche del vostro personaggio in Elden Ring ma non sapete come fare? Vi diamo una mano noi.

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo come resettare le statistiche del vostro personaggio, in modo da poter ridistribuire i punti bonus per gli attributi liberamente. Come nei precedenti giochi From Software, anche in Elden Ring scegliere con raziocino come investire i punti per gli attributi guadagnati ad ogni level up gioca un ruolo fondamentale. In termini di build, le opzioni per il vostro personaggio sono davvero tantissime, da quelle pure che favoriscono una singolo statistica offensiva a quelle ibride più eclettiche. Tuttavia, specialmente se si tratta del vostro primo souls-like, capita spesso di commettere qualche errore e accorgersi di aver realizzato una build poco funzionale, di aver sprecato punti per attributi che in realtà non vi servono o magari di voler indirizzare il vostro personaggio su un percorso completamente differente. Fortunatamente Elden Ring offre la possibile di resettare le statistiche. Tuttavia per farlo dovrete attendere diverse ore di gioco e soddisfare dei requisiti ben specifici, come vedremo tra poco. Abbiamo evitato quanto più possibile di fare spoiler, ma per forza di cose dovremo parlare di un'area avanzata del gioco.

Elden Ring: come resettare gli attributi del vostro personaggio Elden Ring, un'immagine promozionale Per resettare gli attributi in Elden Ring dovrete interagire con uno specifico NPC, che potrete incontrare solo dopo aver raggiunto la regione che si trova a nord di Sepolcride, Liurnia. Arriverete in quest'area avanzando nella main quest del gioco, dopo aver completato il Legacy Dungeon del Castello Grantempesta. In realtà non è un requisito necessario per accedere a Liurna, ma vi consigliamo di farlo. Badate bene, si tratta di una zona ben più pericolosa di Sepolcride e vi suggeriamo di visitarla dopo almeno una ventina di ore di gioco e con un personaggio di livello 50 o superiore. Per questo motivo se siete ancora alle fasi iniziali di Elden Ring e avete un bisogno disperato di fare un respec degli attributi forse vi conviene creare direttamente di un nuovo personaggio. Quello che dovrete fare ora è esplorare l'Accademia di Raya Lucaria, ovvero il secondo Legacy Dungeon di Elden Ring. Si tratta del grande edificio che si trova nella zona centrale della regione di Liurnia, impossibile da non vedere. Si tratta di una tappa obbligatoria del vostro viaggio nell'Interregno e dunque per non rovinarvi la sorpresa non vi diremo nulla sui pericoli che vi aspettano al suo interno. L'entrata di quest'area è bloccata da un incantesimo, per infrangerlo dovrete recuperare la Chiave scintipietra. Nell'ingresso sud troverete un cadavere con una mappa che indica un piccolo isolotto a ovest dell'Accademia. Qui troverete la chiave, difesa da un drago piuttosto coriaceo. Fortunatamente si tratta di un boss opzionale e, volendo, potete evitare del tutto lo scontro. Per farlo usate Torrente per arrivargli alle spalle passando dal lato sinistro dell'isola e raccogliete la chiave dal cadavere che si trova dietro di lui. Una volta ottenuto l'oggetto potrete entrare nell'Accademia di Raya Lucaria dall'ingresso sud o nord. Ora non vi resta che esplorare quest'area e, una volta sconfitto il secondo boss del dungeon (anche in questo caso è uno step obbligatorio per avanzare nel gioco), potrete interagire con un NPC donna, che vi offrirà la possibilità di modificare l'aspetto del vostro Senzaluce ritornando all'editor di creazione, nonché di resettare i punti degli attributi per poi successivamente riassegnarli a vostro piacimento. Potrete usufruire di questo "servizio" più e più volte, tuttavia c'è un prezzo da pagare.