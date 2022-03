Elden Ring: come ottenere la campana evoca spiriti e come funzionano le ceneri

Uno degli assi nella manica del Senzaluce in Elden Ring è quello di evocare in battaglia degli spiriti alleati dalle fattezze di animali, fantasmi umani, demoni e altre creature fantastiche. Ce ne sono davvero tanti, ognuno con le proprie peculiarità e punti di forza, ma prima di tutto è necessario ottenere uno strumento speciale chiamato "campana evoca spiriti". Inoltre l'utilizzo di queste invocazioni è limitato da alcune regole ben precise, che vi spiegheremo di seguito.

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo come ottenere la campana evoca spiriti e come utilizzare le ceneri .

Se non recupererete la Campana evoca spiriti da Renna, a un certo punto della storia la donna smetterà di apparire alla Chiesa di Elleh. Ma niente paura, in tal caso l'oggetto diventerà acquistabile presso la Rocca della Tavola Rotonda , l'hub di Elden Ring che sbloccherete semplicemente avanzando nel gioco.

Raggiunto il Luogo di Grazia della Chiesa di Elleh riposatevi e scegliete di far avanzare il tempo fino a notte . Soddisfatto questo requisito, apparirà un NPC di nome Renna che chiederà di parlarvi. A prescindere dalla risposta che le darete durante il dialogo, la donna vi donerà la Campana evoca spiriti, nonché le Ceneri di lupi spettrali , che permettono di invocare tre lupi che daranno man forte al Senzaluce in battaglia.

Una volta soddisfatto questo requisito, tutto quello che dovrete fare è dirigervi al Luogo di Grazia situato nella Chiesa di Elleh . Si trova sempre a Sepolcride, poco più a nord di "Primo Passo", il cerchio rosso nella mappa qui sopra. Fate solo attenzione alla Sentinella dell'Albero, il gigantesco cavaliere in armatura pesante che pattuglia la zona a cavallo, che potrete evitare facilmente nascondendovi nell'erba alta o facendo il giro largo. Qui troverete anche un mercante e una postazione per migliorare armi e armature a +3.

Il primo requisito è quello di aver incontrato Melina , la misteriosa NPC che stringe un patto con il nostro personaggio, permettendogli di salire di livello. Se ancora non lo avete fatto in quanto siete proprio agli inizi della vostra avventura nell'Interregno di Elden Ring, vi basterà attivare il Luogo di Grazia "Davanti al cancello" nei pressi della Soglia Tempesta (cerchio celeste nella mappa qui sopra) e riposarvi per attivare una cutscene che porta all'incontro con questo personaggio.

Come funzionano la Campana evoca spiriti e le ceneri in Elden Ring

Elden Ring, l'icona nel cerchio rosso si attiva nei pressi di un monumento della rinascita e indica che è possibile evocare gli spiriti

Ora che avete ottenuto la campana potrete evocare gli spiriti in battaglia. Ma come si fa? Se il tutorial offerto dal gioco non è stato chiaro, sappiate che potrete evocare gli alleati spettrali del Senzaluce grazie agli oggetti speciali chiamati "ceneri". Ce ne sono di vari tipi e ognuno permette di evocare uno spirito differente.

Richiamare uno spirito in battaglia è un po' come utilizzare un oggetto consumabile. Dovrete dunque assegnare le ceneri a uno degli slot degli oggetti istantanei o del menu rapido della borsa richiamabile con tasto Triangolo/Y + una freccia direzionale. A nostro avviso la seconda opzione è la migliore, dato che permette di accedere velocemente ai vostri alleati spettrali preferiti senza affollare gli oggetti della selezione rapida, ma scegliete pure l'opzione con cui vi trovate più a vostro agio.

Le Ceneri hanno utilizzi infiniti, quindi usatele senza farvi problemi, ma hanno delle regole precise. Per prima cosa ogni summon richiede un determinato quantitativo di PA, inoltre non potrete usarle nelle sessioni multiplayer cooperative. C'è inoltre un altro requisito molto importante: potrete evocare degli spiriti solo nei pressi di un "monumento della rinascita". Capirete di essere nelle vicinanze di uno di essi se appare un'icona viola nella parte sinistra dell'interfaccia di gioco, come nell'immagine che abbiamo usato qui sopra come esempio. Ci sono monumenti sparsi un po' ovunque nell'Interregno e in quasi tutte le arene dei boss del gioco, quindi state pur tranquilli che nei momenti di maggior bisogno potrete fare affidamento sui vostri compagni spettrali.

Come accennato in precedenza ogni cenere evoca uno spirito differente. Non differiscono solo nella loro forma, ma anche per i loro effetti in battaglia. Alcuni sferrano attacchi poderosi ma richiedono più PA per essere evocati o viceversa, altri ancora infliggono specifici danni elementali o status alterati come il veleno, rivelandosi estremamente utili contro alcuni nemici.

Il nostro consiglio dunque è quello di non sottovalutarli, specialmente se siete dei lupi solitari e non vi piace giocare in multiplayer, in quanto potrebbero rivelarsi molto utili per distogliere l'attenzione dei nemici da voi, affrontare gruppi numerosi o approfittare di una particolare debolezza di un boss coriaceo, sopperendo così alle eventuali lacune del vostro armamentario.

Potrete ottenere nuove ceneri nei modi più disparati, ad esempio dentro i forzieri o in vendita presso alcuni NPC di Elden Ring, nonché come uno dei Ricordi iniziali. Inoltre, completando la quest opzionale di Roderika potrete potenziare i vostri spiriti alla Rocca della Tavola Rotonda. Incontrerete questo NPC nei pressi del Luogo di Grazia "Capanna di Colle Tempesta" a nord est di Soglia Tempesta e la ritroverete successivamente nell'hub dopo averle consegnato un oggetto specifico, che potrete recuperare esaminando i cadaveri delle crisalidi nel cortile del Castello Gran Tempesta.