Aperture Desk Job: il gioco gratis di Steam è disponibile a questo link, è legato a Portal

Disponibile da quest'oggi, Aperture Desk Job è un gioco gratis di Valve, disponibile su Steam. È ambientato nell'universo narrativo di Portal, la serie di puzzle game.

Potete trovare Aperture Desk Job a questo indirizzo su Steam.

Badate al fatto che questo gioco è pensato prima di tutto per Steam Deck, ma questo non significa che non possa essere giocato anche con un normale PC. L'unico limite è il fatto che i comandi richiedono obbligatoriamente un controller (alcune azioni di Aperture Desk Job richiedono comunque di premere un tasto della tastiera, se si gioca su PC).

Si tratta di una breve avventura interattiva che permette di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul mondo di Portal e sulla compagnia al centro della serie, Aperture Science. Non è Portal 3, come ci dice la pagina prodotto stessa.

Lo scopo di Aperture Desk Job è spiegare i controlli di Steam Deck, quindi su PC perde parte del proprio senso ludico, ma è un'esperienza veloce e piacevole che gli amanti di Portal vorranno comunque provare anche su un normale computer. Al momento della scrittura di questa notizia, vi sono 931 recensioni e il 97% di queste sono positive.

Ecco infine i requisiti minimi di Aperture Desk Job:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Spazio di archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

I requisiti consigliati, invece, sono: "Steam Deck". Chiaro e semplice.

La piattaforma è in arrivo nelle case dei giocatori ma alcuni la possiedono già e l'hanno ricevuta da Gabe Newell stesso: ecco il video.