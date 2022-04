Elden Ring: come ottenere tutte le armi leggendarie

Come al solito abbiamo cercato di ridurre al minimo gli spoiler , ma per forza di cose in questo articolo dovremo parlare di location avanzate, NPC e altro ancora.

Durante i vostri viaggi nell'Interregno collezionerete un gran numero di strumenti di morte differenti adatti a ogni stile di gioco. Ci sono tuttavia nove armi in particolare che il gioco classifica come "leggendarie" e che come potrete intuire sono più difficili da ottenere, anche se a onor del vero non sono per forza le più potenti in senso assoluto. Hanno indubbiamente ottime statistiche e bonus particolari, ma a seconda della vostra build e stile di gioco preferito armi più "comuni" potrebbero rivelarsi la scelta migliore. In ogni caso vale comunque la pena collezionarle tutte, un po' come gli spiriti , talismani e magie leggendarie di Elden Ring.

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo come ottenere tutte le armi leggendarie presenti nel gioco di FromSoftware, cosa che tra l'altro vi permetterà di sbloccare il Trofeo/obiettivo " Armamenti Leggendari ".

Elden Ring: dove trovare tutti gli armamenti leggendari

Elden Ring, la posizione dello Spadone della lama innestata

Spadone della Lama Innestata

Potrete ottenere lo Spadone della lama innestata, un'arma che sa tanto di omaggio al Trono di Spade, nelle fasi iniziali della vostra avventura in Elden Ring. Nello specifico la riceverete in premio dopo aver sconfitto il boss "Progenie Leonina", che si trova nella sezione finale del Castello di Mourne, un dungeon opzionale situato a sud della regione Penisola del Pianto. A differenza di altri dungeon, il percorso per arrivare al boss tuttavia non è così ovvio, o perlomeno ammettiamo di non averlo trovato alla nostra prima esplorazione, quindi per completezza vi spiegheremo come raggiungerlo.

Una volta usato l'ascensore all'ingresso, superate il primo gruppo di nemici e girate a destra per entrare in un deposito di armi. Da qui proseguite verso l'esterno, dove troverete una scala a pioli. Una volta in cima davanti a voi troverete una seconda scala, salite e poco più avanti lasciatevi cadere nello spiazzo sottostante. Ora andate dritti (occhio all'imboscata dei nemici volanti) e una volta in fondo calatevi a destra, dove troverete un luogo di grazia. Da qui proseguite scendendo verso il basso e saltando sull'edificio di fronte. Lasciatevi cadere al piano inferiore e a circa metà del ponte di pietra saltate sul tetto della torre a sinistra. Avanzate e calatevi dal tetto dell'edificio poco più avanti atterrando sulle travi. Avanzando troverete una spiaggia, con la stanza del boss in bella vista. La Progenie Leonina è un avversario molto aggressivo, ma anche piuttosto fragile, distraendolo con uno spirito (qui la guida a come ottenere la campana evoca spiriti) sarà abbastanza semplice da abbattere.

Lo Spadone della Lama Innestata richiede ben 40 punti in Forza (ma per impugnarlo a due mani ne bastano solo 30) e dunque è adatto per una build specifica che ruota intorno a questa statistica e l'uso di un'arma di grosse dimensioni. L'abilità speciale potenzia tutti gli attribuiti di 5 punti e l'equilibrio per circa 30 secondi, un buff davvero niente male.

Elden Ring, la posizione della Spada della Notte Ardente

Spada della Notte Ardente

Otterrete la Spada della notte ardente in un forziere nascosto nel Maniero cariano, un dungeon situato a nord della regione di Liurnia, fate riferimento alla mappa qui sopra. Avanzate nella magione finché non sbloccherete il luogo di grazia "Piano inferiore del maniero", da qui uscite all'esterno e girate a destra. Proseguite superando i due cavalieri fantasma e la torre e svoltate a sinistra. Superate la seconda torre e a metà strada del ponte che porta alla terza, saltate sull'edificio in basso a sinistra. Da qui calatevi sul tetto sottostante e usate la scala a pioli per scendere al piano terra. Qui troverete il forziere con all'interno la Spada della notte ardente.

La Spada della Notte Ardente ha requisiti particolari per essere brandita, ovver 24 punti sia in Intelligenza che in Fede, ma di contro ha una delle abilità speciali più forti del gioco. Premendo il tasto apposito, il Senzaluce assume una posa da combattimento: premendo il tasto dell'attacco leggero scaglierete un raggio di energia magica, mentre con quello dell'attacco pesante eseguire una potente sferzata infuocata. Entrambi gli attacchi sono estremamente forti, tanto che quest'arma era considerata una delle più forti di Elden Ring. "Era" tra virgolette, in quanto con la patch 1.03 il potenziale offensivo della doppia abilità speciale è stato depotenziato enormemente, ma comunque rimane tutt'ora un'arma piuttosto valida con il giusto investimento in Intelligenza e Fede.

Elden Ring, ecco dove Bernahl vi invaderà a Farum Azula

Scettro del Divoratore

Potrete ottenere lo Scettro del Divoratore uccidendo l'NPC Bernhal, dunque volendo anche nelle primissime ore di gioco. Incontrerete per la prima volta questo personaggio presso la "Capanna del Maestro d'armi", che si trova a Colle Tempesta, a nord di Sepolcride, dove vi venderà varie ceneri di guerra, tra cui l'utilissima "Nessuna abilità" per gli scudi. Uccidendolo otterrete sia l'arma in questione che il Globo cinereo per sbloccare il suo inventario presso i Resti delle Leggidita alla Rocca della Tavola Rotonda.

Detto questo, se non ve la sentite di uccidere un NPC non ostile e volete anche cimentarvi nelle sue missioni secondarie non siete costretti a eliminarlo subito. In alternativa, dopo aver completato Villa Vulcano, Bernhal vi invaderà a Farum Azula in Frantumi, area che visiterete nelle fasi finali della storia di Elden Ring. Partendo dal luogo di grazia "Prossimità del gran ponte" uscite e salite le scale. Una volta in cima girate a sinistra (in direzione nord) e avanzate sempre dritti fino a raggiungere un balcone. Sulla destra c'è una scala a pioli per scendere a livello inferiore. Avanzando verrete invasi da Bernahal e una volta ucciso otterrete la sua arma.

Al contrario di quanto potrebbe suggerire il nome, lo Scettro del Divoratore è un martello pesante che richiede 24 punti in Forza per essere brandito, nonché 20 in Destrezza e 25 in Fede. La sua abilità speciale consiste in un attacco magico ad area davvero niente male, che cura il vostro Senzaluce in base ai danni inflitti ai nemici. Di contro l'esecuzione di questa mossa è lenta e non garantisce hyper armor, il che significa che verrà interrotta facilmente da un qualsiasi attacco avversario.

Elden Ring, la posizione dello Spadone delle Rovine

Spadone delle Rovine

Potrete ottenere lo Spadone delle Rovine solo dopo aver sconfitto il boss "Radahn il Flagello Celeste" nella regione di Caelid. Soddisfatto questo requisito, dirigetevi al Castello di Mantorosso tramite il luogo di grazia "Camera sulla piazza" e andate sempre dritti finché non incontrerete un NPC seduto su una sedia. Parlateci due volte per esaurire i suoi dialoghi, dopodiché usate nuovamente il viaggio rapido per tornare alla"Camera sulla piazza". Ora la piazza del Castello sarà l'arena di una doppia boss fight in cui dovrete vedervela con un Guerriero aberrante e un Cavaliere del Crogiolo, nemici che probabilmente avete già sconfitto in passato, ma che in coppia potrebbero rivelarsi problematici.

L'abilità speciale dello Spadone delle Rovine genera un'onda di energia gravitazionale in linea retta che che causa danni ingenti a tutti i nemici sulla sua traiettoria. Di contro, per brandire quest'arma sono necessari ben 50 punti in Forza e 16 in Intelligenza.

Elden Ring, la posizione della Spada da Carnefice di Marais

Spada da Carnefice di Marais

Per ottenere la Spada da Carnefice di Marais dovrete sconfiggere il boss Elemer del Rovo, che si trova nel dungeon Castellombroso, situato a nord della regione Altipiano di Altus e a est del Monte Gelmir, fate riferimento alla mappa qui sopra. Per accedere al castello dovrete intrufolarvi passando da una delle varie sezioni delle mura crollate. Uno dei punti di accesso, ad esempio, si trova a nordest sopra delle rocce facilmente scalabili usando Torrente.

La Spada da Carnefice di Marais richiede 24 punti Forza, 14 in Destrezza e 23 in Arcano. L'abilità speciale infonde di magia l'arma che successivamente viene lanciata in linea retta mentre ruota su stessa, a mo' di trivella, colpendo molteplici volte il malcapitato sulla sua traiettoria. Questo attacco infligge danni ingenti ma è facile mancare il bersaglio se non si presta attenzione, lasciando il Senzaluce in balia dell'offensiva dei nemici.

Elden Ring, la posizione dello Shotel dell'Eclissi

Shotel dell'Eclissi

Troverete lo Shotel dell'Eclissi a Castel Sol, situato a nord delle regione Vette dei Giganti. Nello specifico l'arma si trova sopra un cadavere all'interno della chiesa nella sezione sudest dell'area. Sempre a Castel Sol potrete trovare anche uno dei due frammenti del Ciondolo Segreto del Sacro Albero, necessario per raggiungere l'area segreta Terre del Sacro Albero di Miquella, che dunque vi consigliamo di recuperare.

Lo Shotel dell'Eclissi richiede 25 punti in Destrezza e 30 in Fede per essere brandito. La sua abilità speciale infonde l'arma con delle fiamme mortali che teoricamente dovrebbero attivare lo "status morte istantanea". Il problema è che a quanto pare per raggiungere le soglie di attivazione sono necessari talmente tanti colpi che probabilmente ucciderete i nemici prima ancora che si manifesti questo effetto, limitando di molto l'utilità complessiva dell'arma.

Elden Ring, la posizione dello Spadone dell'Ordine Sacro

Spadone dell'Ordine Aureo

Otterrete lo Spadone dell'Ordine Aureo come premio dopo aver sconfitto il boss opzionale Crociato della progenie, il boss alla fine della Caverna dei Desolati. Troverete questo mini-dungeon a ovest delle Terre del sacro Albero Miquella, fate riferimento alla mappa qui sopra. Quest'area è opzionale e accessibile dal Grande Montacarichi di Rold utilizzando il Ciondolo segreto del Sacro Albero. Questo medaglione è composto da due parti, una potrete trovarla a Castel Sol (a nord delle Vette dei Giganti) e l'altro al Villaggio degli Albinauri (a sud della regione di Liurnia) interagendo con un NPC camuffato da vaso.

Lo Spadone dell'Ordine Aureo richiede 21 punti in Destrezza, 28 in Fede e 16 in Forza per essere brandito e infligge sia danni fisici che di elemento sacro. Attivando l'abilità speciale il Senzaluce si mette in posa e carica di energia l'arma, per poi eseguire un poderoso doppio fendente, con il secondo colpo che inoltre genera un dardo di luce che viene scagliato in linea retta. Buoni danni, ma l'animazione iniziale è estremamente lenta.

Elden Ring, la posizione della Lancia di Gransax

Lancia di Gransax

Otterrete la Lancia di Gransax a Leyndell. Partendo dal luogo di grazia "Santuario dell'Albero madre" prendente l'ascensore che porta al livello inferiore. Ora scendete le scale e camminate a fianco del corrimano a sinistra. Proseguite finché non vedrete sotto di voi una lancia gigantesca. Quello che dovrete fare ora è calarvi su quest'arma e camminare lungo il manico fino ad arrivare alla punta, dove troverete la Lancia di Gransax.

Fate attenzione, superato un determinato punto della storia di Elden Ring non potrete in alcun modo ottenere quest'arma se non nel New Game+, quindi recuperatela non appena ne avrete la possibilità.

La Lancia di Gransax infligge sia danni fisici che da fulmine e richiede 20 punti Forza e 40 in Destrezza per essere brandita. Attivando l'abilità speciale il Senzaluce scaglia una lancia di fulmini rossi in linea retta. L'animazione è un po' lenta, ma causa danni ingenti e si può utilizzare in tutta sicurezza da grande distanza.

Elden Ring, ecco dove trovare Ranni

Spadone della Luna Nera

Riceverete lo Spadone della Luna Nera dopo aver completato tutte le missioni secondarie dell'NPC Ranni la strega. Si tratta di un personaggio piuttosto importante e con una storyline che si dipana in una serie di quest anche piuttosto lunghe. Potrete incontrarla alla "Guglia di Ranni", una torre a cui potrete accedere dopo aver esplorato il Maniero Cariano che si trova a nord della regione di Liurnia.

Lo Spadone della Luna Nera infligge sia danni fisici che magici, causa assideramento e richiede 16 in Forza, 11 in Destrezza e 38 in Intelligenza per essere brandito. La sua abilità speciale attiva un buff che potenzia i danni magici e l'accumulo dello status assideramento per 60 secondi, mentre gli attacchi pesanti generano dei dardi di energia magica in linea retta.

