Il Cortocircuito di oggi parla di CD Projek RED e di Ritorno a Monkey Island

Quest'oggi ritorna il Cortocircuito, in diretta come sempre su canale Twitch di Multiplayer.it. L'orario odierno è le 17:00, per un totale di un'ora e mezza fino alle 18:30. La chiacchierata odierna sarà condotta dai nostri Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino. Gli argomenti? La situazione interna di CD Projekt e il Ritorno a Monkey Island.

Precisamente, cercheremo di capire tutto quello che succede in casa CD Projekt e faremo il punto della situazione sulle ultime novità, commentando un team che sembra un po' allo sbaraglio ma che probabilmente è solo al lavoro su troppi progetti contemporaneamente. Questo significa che parleremo della versione next-gen di The Witcher 3, così come del prossimo capitolo della saga, senza dimenticare gli spinoff dedicati al Gwent. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, si parlerà dell'espansione ufficiale, attesa per il 2023.

Il secondo argomento è invece Ritorno a Monkey Island. Discuteremo di questa bella sorpresa, anche a partire dalle informazioni rilasciate nell'intervista di The Verge. Ci sarà poi spazio per i nostri ricordi più nostalgici sulla saga, che ha cresciuto molti videogiocatori nel corso degli anni.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.