WhatsApp propone le Community, chat di gruppo con funzioni avanzate

Meta ha annunciato una novità per WhatsApp: le Community. Si tratta di chat di gruppo con funzioni aggiuntive.

Le community di WhatsApp includono molteplici opzioni aggiuntive come la condivisione di file, chiamate di gruppo fino a 32 persone, reazioni tramite emoji, ma anche strumenti di moderazione per gli admin. Inoltre, permettono di creare sotto gruppi all'interno della chat, così da poter dividere gli argomenti. Viene anche precisato che non vi sarà alcuna funzione di ricerca delle Community: per accedere, bisogna essere invitati.

Per poter creare una community, è necessario collegare una chat di gruppo già esistente alla nuova funzione di WhatsApp oppure creare un nuovo gruppo da zero. Secondo la compagnia, molti gruppi potranno fare una transizione con facilità, appena la funzione sarà disponibile.

Le community di WhatsApp

I gruppi principali all'interno delle community potranno supportare "diverse migliaia di utenti". I sotto-gruppi richiederanno l'approvazione degli admin per essere utilizzati. Solo gli admin potranno inviare "annunci" a tutti i membri della community. Anche gli inoltri saranno limitati, per evitare lo spam e la disinformazione. Gli utenti potranno anche bloccare la capacità di altri utenti di aggiungerli a una Community. Se si decide di lasciare una community, non viene inviata una notifica agli altri utenti.

Viene spiegato che la funzione è in sviluppo da tempo. "È chiaro da un po' che il modo in cui comunichiamo online sta cambiando", ha scritto il CEO di Meta Mark Zuckerberg, annunciando la novità in un post sul suo profilo pubblico di Facebook. "La maggior parte di noi usa i social network e i feed per scoprire contenuti interessanti e rimanere aggiornati. Ma per un livello più profondo di interazione, la messaggistica è diventata il centro delle nostre vite digitali. È più intimo e privato, e con la crittografia è anche più sicuro".