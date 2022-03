Elden Ring: 10 oggetti indispensabili da ottenere a Sepolcride

Il mondo di Elden Ring è vasto e pieno di pericoli, ma anche di tesori e strumenti che si riveleranno utili nel vostro viaggio nell'Interregno. In questa guida vi spiegheremo dove trovare 10 oggetti indispensabili di Elden Ring che potrete ottenere facilmente già nelle primissime ore di gioco, senza dover affrontare nemici temibili, farmare o superare i confini dell'"accogliente" Sepolcride, la regione iniziale del gioco. Come da tradizione delle opere FromSoftware, anche Elden Ring manda allo sbaraglio i giocatori con giusto una manciata di consigli, lasciando a loro il compito di adattarsi, scoprire le meccaniche di gioco e le risorse presenti nell'Interregno. L'ultima opera di Miyazaki e soci tuttavia è strutturata come un vero e proprio open world, pieno di location secondarie, segreti e bottini ben nascosti da recuperare. Insomma, è facile perdersi qualcosa di importante per strada. Già nella prima regione, Sepolcride, potrete ottenere una serie di oggetti e strumenti a nostro avviso indispensabili e che vi torneranno utili durante tutto il corso dell'avventura. Dove si trovano? Ve lo spiegheremo di seguito. Se invece state cercando uno strumento di morte valido per il vostro Senzaluce, date uno sguardo alla nostra guida alle migliori armi ottenibili nelle fasi iniziali di Elden Ring.

Coltello da affilatura Elden Ring, con le ceneri di guerra potrete cambiare l'abilità e le proprietà delle armi. In questo caso, ad esempio, possiamo diminuire l'attacco base per aggiungere l'effetto sanguinamento Non farete tanta strada in Elden Ring senza un Coltello da affilatura. Si tratta di un oggetto chiave necessario per applicare le ceneri di guerra alle armi presso i luoghi di grazia. Le ceneri permettono di modificare le proprietà degli armamenti, cambiando le loro abilità (attivabili con L2/LT), lo scaling sulle statistiche (il bonus indicato con una lettera che va da "E" a "S"), nonché in alcuni casi infondere un elemento, come fuoco o veleno. In tal senso è stata veramente spietata la scelta di FromSoftware di rendere totalmente opzionale il ritrovamento di questo oggetto, dato che in molti potrebbero esserselo perso per strada. Fortunatamente non è difficile da ottenere, anzi potrete (dovete!) farlo già nelle primissime ore di gioco. Dirigetevi al Luogo di grazia di "Davanti al cancello", quello dove sbloccherete il level up e Torrente per intenderci, e intrufolatevi nell'accampamento dei soldati che si trova nelle vicinanze. Ad eccezione del generale, i nemici presenti non sono particolarmente forti, ma sono numerosi, quindi avanzate cercando di eliminarli uno alla volta, possibilmente in modo furtivo. All'interno dell'accampamento troverete l'accesso a un sotterraneo, con all'interno un forziere che contiene il Coltello da affilatura e la cenere di Guerra "Pestone Tempesta". Come accennato in precedenza, potrete modificare le ceneri di guerra nei luoghi di grazia. Ogni arma o scudo può equipaggiare una sola tipologia di ceneri per volta. Fortunatamente non sono monouso, il che significa che potrete applicarle e rimuoverle da vari armamenti tutte le volte che vorrete. Vi consigliamo dunque di sperimentare un po' tutte le abilità e le configurazioni possibili, per trovare quella che fa al caso vostro. In tal senso vi suggeriamo anche di far visita il prima possibile a Bernahl, che si trova presso il Luogo di Grazia "Capanna del maestro guerriero", la catapecchia che si trova nel boschetto lungo la strada principale a nord di Soglia Tempesta e a est della "Capanna di colle tempesta". Da questo NPC potrete acquistare un buon numero di ceneri di guerra.

Balsamo Portentoso Elden Ring, un esempio di miscela di Balsamo Portentoso Una volta provato il Balsamo Portentoso non si torna più indietro. Si tratta di un elisir con effetti variabili che sarete proprio voi a scegliere. Come le ampolle cremisi e cerulee, si ricarica presso i luoghi di grazia ed è da qui inoltre che potrete creare la miscela che preferite, utilizzando due Lacrime di cristallo, ovvero degli "ingredienti" che donano effetti differenti al Balsamo e dagli utilizzi infiniti. Ad esempio, potete creare un elisir che cura i PV e al tempo stesso aumenta la potenza offensiva del vostro Senzaluce, oppure uno che annulla il consumo di PA per un breve periodo e potenzia la statistica Fede. Potete facilmente intuire l'utilità del balsamo negli scontri con i boss: è "portentoso" di nome e di fatto. Troverete l'ampolla di Balsamo Portentoso presso la Terza Chiesa di Marika, a nord di Tetrobosco, nella parte orientale di Sepolcride. Qui troverete anche la Lacrima di cristallo cremisi (recupero PV). Ma non è finita qui. Dirigetevi a sud della chiesa, all'interno del bosco (fate attenzione ai temibili orsi che popolano l'area), fino ad arrivare a uno dei colossali alberi madre sparsi per l'Interregno. Alla sua base troverete un altare con altre due Lacrime, ovvero quella "liquiverde" (incremento vigore) e "chiodata" (potenzia gli attacchi caricati). Infine, potrete recuperare un lacrima di cristallo nodulo-forza (aumenta la Forza) nell'altura a nord-est della Capanna Grantempesta, difesa da un troll (che potete anche decidere di non affrontare).

Corredo da creazione Elden Ring, il mercante Kalé vende molti oggetti utili per iniziare l'avventura Il Corredo da creazione è un altro strumento essenziale per le vostre avventure nell'Interregno di Elden Ring. Una volta ottenuto, sboccherete infatti l'opzione di creare vari oggetti dal menu principale utilizzando le risorse che avete raccolto nei vostri viaggi, sfruttando le ricette sparse un po' ovunque nell'Interregno. E il bello è che potrete farlo ovunque e in qualsiasi momento. Cosa potete fabbricare? Da frecce e dardi a bombe incendiare o velenose, nonché rimedi curativi per rimuovere alterazioni di stato, del grasso speciale per infondere la vostra arma con vari elementi e altro ancora. E tutto questo può essere vostro oggi per sole 300 rune. Potrete acquistare il Kit di fabbricazione, insieme ad alcune ricette base, dal mercante Kalé che si trova nella Chiesa di Elleh, poco più a nord del Luogo di Grazia "Primo Passo", in pratica il punto d'inizio del vostro viaggio nell'Interregno. E dato che ci siamo, il buon Kalé ha in vendita altri oggetti essenziali, come vedremo tra poco.

Vasi incrinati Elden RIng, i vasi incrinati sono i recipienti necessari per creare delle utili bombe Strettamente legato al punto precedente, i Vasi incrinati sono degli oggetti estremamente utili in Elden Ring se saprete sfruttarli come si deve. Si tratta fondamentalmente di recipienti con cui creare tramite il kit di fabbricazione dei vasi da lancio incendiari, velenosi, soporiferi e così via. La peculiarità di questi oggetti è che, a differenza di altri materiali per la creazione, torneranno nel vostro inventario una volta "rotti" e dunque sono riutilizzabili all'infinito. Più Vasi incrinati avrete maggiore sarà il numero massimo di ordigni che potrete portare con voi. Il buon Kalé ne vende ben tre al prezzo di 300 rune l'uno, un investimento che pagherà nel lungo periodo. Potrete ottenere a Sepolcride un altro Vaso incrinato presso il mercante nomade che si trova a est del ponte , nella zona settentrionale della regione e un altro ancora presso l'NPC che si trova all'entrata del Castello Grantempesta.

Torcia Elden Ring, addentrarsi in una grotta come questa senza una torcia è follia pura Chi ha già giocato ai precedenti giochi FromSoftware sa quanto può rivelarsi utile una torcia in determinate situazioni ed Elden Ring in tal senso non fa eccezione. Non c'è niente di peggio che trovarsi nel buio pesto di una grotta infestata di mostruosità varie o brancolare nell'Interregno di notte senza poter vedere a un palmo dal naso. Per questo vi consigliamo caldamente di acquistare la Torcia per 200 rune. La troverete in vendita, indovinate un po', da Kalé, che se non si era ancora capito è lo sponsor ufficiale di questo articolo. In ogni caso fidatevi, è un piccolo investimento che frutterà bene. La torcia si equipaggia come se fosse un'arma e, volendo, potete usarla persino per causare danni da fuoco ai nemici. Vi consigliamo di tenerla nella mano sinistra, in modo da poter usare la destra per impugnare un'arma. Inoltre, premendo L1/LB o R1/RB (a seconda della mano a cui avete assegnato lo strumento) il vostro personaggio alzerà la Torcia, facendo ancora più luce nei dintorni. Successivamente, quando visiterete la Penisola del Pianto, la regione a sud di Sepolcride, potrete mettere le mani su una lanterna, mandando così definitivamente in pensione la cara vecchia Torcia. Questo strumento fa meno luce, ma si può appendere all'abito del personaggio, evitando così di occupare uno slot dell'equipaggiamento.

Campana evoca spiriti Elden Ring, la Medusa è uno dei migliori spiriti nelle fasi iniziali del gioco Uno degli strumenti più importanti di Elden Ring è senza dubbio la Campana evoca spiriti. Una volta ottenuta potrete evocare degli spettri che vi daranno man forte in battaglia, non solo infliggendo danni, ma anche attirando le attenzioni dei nemici o applicando status alterati. Fidatevi, sono una vera e propria manna dal cielo contro alcuni boss. Anche la Campana evoca spiriti si può trovare nei primissimi minuti di gioco. Per farlo dovrete prima raggiungere il Luogo di Grazia "Davanti al cancello", dove incontrerete per la prima volta Melina e otterrete Torrente, il destriero Spettrale del Senzaluce. Una volta fatto, tornate alla Chiesa di Elleh, di cui abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti. Riposate al Luogo di grazia in questa zona e fate avanzare il tempo fino a notte. Una volta fatto, apparirà un NPC di nome Renna che, senza volere nulla in cambio, vi donerà la Campana evoca spiriti e le Ceneri di lupi spettrali, grazie alle quali potrete evocare tre lupi che daranno man forte al vostro Senzaluce in battaglia. Se non recupererete la Campana evoca spiriti da Renna, a un certo punto della storia la donna smetterà di apparire alla Chiesa di Elleh. Ma niente paura, in tal caso l'oggetto sarà acquistabile presso la Rocca della Tavola Rotonda, l'hub di Elden Ring che sbloccherete semplicemente avanzando nel gioco. Vi suggeriamo anche di parlare con l'NPC Roderika, che si trova nel luogo di grazia "Capanna di Colle tempesta", poco più a nordest della Soglia Tempesta, che vi donerà le Ceneri di medusa spiritica. Non sottovalutate assolutamente questo spirito: costa relativamente pochi PA, ha tantissimi punti vita, rivelandosi dunque un ottimo "tank", e infligge veleno. L'uso delle ceneri degli spiriti è soggetto ad alcune limitazioni e regole specifiche, inoltre si possono anche potenziare. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra guida alla Campana evoca Spiriti di Elden Ring.

Attrezzi da Sartoria Elden Ring, grazie agli attrezzi da cucito è possibile modificare gli abiti. Ad esempio possiamo rimuovere il mantello della Corazza da confessore, diminuendone le proprietà difensive ma anche il peso In Elden Ring potrete modificare parzialmente l'aspetto di alcuni abiti e alterarne le statistiche, anche se di poco. Per farlo vi servono gli Attrezzi da sartoria, un oggetto che si può recuperare nel mini-dungeon "Caverna costiera". Per raggiungerlo partite dal luogo di grazia "Primo passo", avanzate verso nord-ovest e successivamente girate a destra prendendo la discesa che porta alla spiaggia. Non potete sbagliarvi in quanto questo tragitto è pattugliato da un troll, ma niente paura, con un bello sprint non riuscirà a starvi dietro. Una volta raggiunta la spiaggia procedete verso sud e troverete l'ingresso della grotta. Non si tratta di un dungeon particolarmente complicato, ma dovrete vedervela con una doppia boss fight che potrebbe crearvi qualche grattacapo se presa sottogamba. Per prima cosa, vi consigliamo di evocare l'NPC gentilmente messo a disposizione da FromSoftware con il segno dorato che si trova all'entrata della stanza dei boss, cosa che vi faciliterà l'impresa non di poco. Per lo scontro vero e proprio vi consigliamo di far fuori prima i semi-umani di supporto e poi concentrarvi su un boss alla volta. Inoltre, cercate di rimanere all'entrata dell'arena, in questo modo potrete affrontare il primo boss senza allertare il secondo. Uscendo vittoriosi dallo scontro otterrete gli Attrezzi da sartoria. Ora potrete accedere a una nuova opzione nel menu dei luoghi di grazia che permette di modificare alcuni capi di vestiario (avanzando nel gioco troverete anche un altro set da cucito che permette di alterare ancora più pezzi d'equipaggiamento). In questo modo potrete modificarne non solo l'aspetto ma anche incrementare o diminuire leggermente le loro proprietà difensive e il peso.

Seme d’oro Elden Ring, spesso troverete i Semi d'oro nei pressi di arbusti dorati come questo I Semi d'oro sono una delle risorse più utili di Elden Ring, dato che grazie ad essi potrete aumentare il numero di ampolle cremisi e cerulee che potrete portare con voi. Sono sparsi in diverse location dell'Interregno, solitamente nei pressi di piccoli arbusti dorati. A Sepolcride potrete ottenerne diversi, ma due in particolare sono abbastanza semplici da trovare. Il primo seme d'oro si trova lungo il tragitto tra la Soglia Tempesta e il Luogo di grazia "Capanna del Colle Tempesta". Per il secondo invece sarà necessario fare un po' più di strada. Dovrete infatti superare il Tetrobosco e procedere verso sud fino a raggiungere il Forte di Haight. Nel cortile che si trova all'ingresso di questa roccaforte troverete un seme d'oro, ma fate attenzione ai soldati e il cavaliere "testa di zucca" nell'area. Gli altri semi d'oro di Sepolcride richiedono di avanzare nel gioco ed esplorare il primo Legacy Dungeon di Elden Ring. Ne riceverete uno assecondando la richiesta di Roderika, l'NPC che si trova nella "Capanna di colle tempesta". Un altro ancora è situato nel Castello Grantempesta, vicino alla stanza in cui farete la conoscenza dell'NPC Nepheli. Se siete spietati, potrete ottenerne un altro seme uccidendo l'NPC Kenneth Haight, il nobile che si trova sopra delle rovine a ovest del Tetrobosco e a nord del Luogo di grazia "Margini di Tetrabosco". Teoricamente è possibile recuperare anche un altro Seme a Sepolcride, sconfiggendo il boss che si trova nel dungeon opzionale situato nel "Cimitero abbandonato", i sotterranei in cui inizierete il gioco. Per accedervi tuttavia vi serviranno ben due Chiavi della spada di pietra (di cui parleremo tra poco). Inoltre si tratta di un'area piuttosto ostica e pensata per un personaggio di alto livello.

Lacrima sacra Elden Ring, uno scorcio dell'Interregno Se i semi d'oro aumentano il numero di ampolle che potrete portare con voi, le Lacrime sacre invece incrementano il numero di PV e PA ripristinati, dunque sono altrettanto importanti. A Sepolcride potrete recuperarne una presso la Terza Chiesa di Marika, a nord di Tetrobosco, dove tra l'altro troverete anche il Balsamo Portentoso di cui abbiamo parlato in precedenza. Per trovare altre Lacrime sacre dovrete addentrarvi nella Penisola del Pianto. È una area con nemici più tosti e pericolosi, che vi consigliamo di visitare solo dopo aver esplorato per bene Sepolcride e prima di affrontare il Castello Grantempesta.