Ghostwire Tokyo per PS5 ha 6 modalità grafiche differenti, ecco i dettagli

In questi giorni sono uscite delle nuove anteprime di Ghostwire Tokyo, il nuovo action con tinte horror di Bethesda. Tra i dettagli emersi c'è il fatto che la versione PS5 ha ben 6 modalità grafiche differenti, offrendo dunque grande libertà di scelta la giocatore.

I preset in questione sono:

Quality Mode

Performance Mode

High Frame-Rate Quality Mode

High Frame-Rate Performance Mode

High Frame-Rate Quality Mode con V-Sync

High Frame-Rate Performance Mode con V-Sync

La modalità Quality mira a una risoluzione 4K e 30 fps, con ray tracing attivo per i riflessi e altre migliorie grafiche. Tuttavia, come potrete leggere nel provato di Ghostwire: Tokyo, stando ai nostri test il gioco non sembrava mantenere la risoluzione 4K per tutto il tempo. C'è da considerare in ogni caso che si tratta di una versione non definitiva e le cose potrebbero cambiare al lancio.

La modalità Performance invece presenta un framerate che mira ai 60 fps, al costo della risoluzione, che si assesta sui 1080p, il ray tracing e altri dettagli grafici del preset Quality.

Ghostwire Tokyo, un'immagine promozionale

La modalità High Frame-Rate Quality è come il primo preset, ma con il framerate sbloccato, che si aggira generalmente tra i 40-50 fps. Allo stesso modo la High Frame-Rate Performance Mode propone le stesse caratteristiche della Performance Mode in termini di qualità visiva, ma con framerate sbloccato, che supera dunque la soglia dei 60 fps. In entrambi i casi, il framerate non sembrerebbe stabilissimo.

Infine le ultime due opzioni sono fondalmentalmente delle varianti dei due preset appena citati, ma con il V-Sync attivo, riducendo così i casi di screen tearing delle altre modalità grafiche di Ghostwire: Tokyo.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile per PS5 e PC a partire dal 25 marzo 2022. Inoltre potrete scaricare gratuitamente da Steam e PlayStation Store Ghostwire: Tokyo - Preludio, una visual novel che funge da prologo al gioco di Tango Gameworks e Bethesda.