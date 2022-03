Ghostwire: Tokyo - Preludio è il prologo del gioco sotto forma di visual novel gratuita

Tango Gameworks ha annunciato la pubblicazione per PS4 e PS5, successivamente anche per PC, di Ghostwire: Tokyo - Preludio, una visual novel gratuita che funge da prologo del gioco principale, ossia racconta i fatti precedenti a quelli che si vivranno nel gioco completo.

Vediamo il breve trailer con cui è stato presentato Preludio:

Ghostwire: Tokyo - Preludio sul PlayStation Store

Essendo una visual novel, non aspettatevi troppe interazioni, ma di leggere un bel po' di testo.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Ghostwire: Tokyo - Preludio tratta dal PlayStation Store:

Scopri i misteriosi eventi dai quali si sviluppa la nuova, attesissima avventura dinamica di Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo! In Ghostwire: Tokyo - Preludio ti unirai all'imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con una strana sparizione che assume tinte sempre più sinistre. Consolida i rapporti con i membri della squadra e ricostruisci le loro storie in questa visual novel, per prepararti ad affrontare le strade di Ghostwire: Tokyo, in uscita il 25 marzo.