Xbox Game Pass: i giochi che saranno rimossi dal catalogo il 15 marzo 2022

Xbox Game Pass continua a espandersi. Dopo aver annunciato i giochi gratis in arrivo a inizio marzo 2022, Microsoft ha anche svelato i giochi che saranno rimossi dal catalogo a partire dal 15 marzo 2022. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, ecco la lista dei giochi che lasceranno l'Xbox Game Pass il 15 marzo 2022:

Nier: Automata - cloud, console, e PC

Phogs - cloud, console, e PC

Torchlight III - cloud, console, e PC

The Surge 2 - cloud, console, e PC

Nier Automata è un gioco di ruolo d'azione, sviluppato da PlatinumGames in collaborazione con Yoko Taro. Nei panni di vari personaggi androidi dobbiamo sconfiggere macchine impazzite in una versione della Terra distrutta.

Phogs è un'avventura puzzle nel quale prendiamo il controllo di un cane elastico a due teste che deve allungarsi, mordere e rimbalzare in giro per completare i livelli. Perfetto per i più piccoli.

Una battaglia di Nier Automata

Torchlight III è un gioco di ruolo d'azione hack & slash dungeon crawler pensato anche per la cooperativa. Non ha ricevuto recensioni positive dal pubblico e dalla critica.

Infine, The Surge 2 è un gioco di ruolo d'azione souls-like, ad ambientazione fantascientifica. La caratteristica fondamentale è la possibilità di fare a pezzi i nemici, recidendo arti per ottenere gli equipaggiamenti posseduti dai nemici.

Avete quindi un paio di settimane per giocare a questi giochi. Ricordate che i giochi Xbox Game Pass dispongono anche di uno sconto per l'acquisto, se volete continuare a giocare anche dopo la rimozione dall'abbonamento.

