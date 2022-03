Bandai Namco dà un aumento ai dipendenti giapponesi: ecco perché

Tramite un comunicato stampa giapponese poi tradotto in inglese, Bandai Namco - editore di molti giochi di successo tra i quali il recente Elden Ring - ha annunciato di aver deciso di dare un aumento a tutti i dipendenti salariati giapponesi della compagnia. Parliamo di 50.000 Yen in più al mese, ovvero poco più di 390€.

Inoltre, Bandai Namco aumenterà il salario dei nuovi dipendenti da 232.000 Yen a 290.000 Yen, ovvero un valore finale di circa 2.270€. Tutti i cambiamenti sono programmati per il mese di aprile 2022. Per quale motivo Bandai Namco ha deciso di procedere in tale direzione?

Bandai Namco, il logo

La decisione di Bandai Namco è votata al dare più stabilità ai propri dipendenti in un periodo durante il quale la compagnia è impegnata in nuovi progetti come "Connettiti con i Fan", che viene descritto dalla compagnia come un "nuovo meccanismo che ha lo scopo di connettere la compagnia con i fan di tutto il mondo, mettendo al centro le IP". Bandai ritiene che l'aumento di salario aiuterà a "migliorare l'autonomia e la creatività dei dipendenti". Inoltre, Bandai vuole proporre la possibilità di scegliere a quale orario lavorare. Inoltre, ogni dipendente riceverà un indennizzo di 10.000 Yen (78€ circa) ogni mese.

Per il momento non è chiaro se altre regioni del mondo riceveranno aumenti di stipendio. Bandai Namco può festeggiare il successo di Elden Ring, più recente grande nome pubblicato dalla compagnia giapponese.