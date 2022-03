Xbox Game Pass, Marvel's Guardians of the Galaxy a marzo con altri sei giochi

Xbox Game Pass vedrà l'arrivo a breve di sette nuovi giochi, fra cui lo spettacolare tie-in Marvel's Guardians of the Galaxy, che sarà disponibile per il download sia su Xbox che su PC dal 10 marzo.

Dopo i cinque giochi già confermati su Xbox Game Pass a marzo 2022, arrivano dunque ulteriori sorprese, come quella di Microsoft Flight Simulator su Cloud. Vediamo quindi quale sarà la prima mandata di titoli del mese:

Far: Changing Tides (Cloud, Console e PC) - 1 marzo

Microsoft Flight Simulator (Cloud) - 1 marzo

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC) - 3 marzo

Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC) - 10 marzo

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) - 10 marzo

Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC) - 10 marzo

Young Souls (Cloud, Console e PC) - 10 marzo

Il piatto forte è chiaramente il già citato Marvel's Guardians of the Galaxy, le cui vendite al lancio non hanno soddisfatto Square Enix: da qui, evidentemente, l'esigenza di rilanciare il gioco portandolo nel catalogo di Xbox Game Pass.

Gli altri nomi, ad ogni modo, sono ugualmente entusiasmanti: Lightning Returns: Final Fantasy XIII può ormai essere considerato un classico del celebre franchise, mentre Kentucky Route Zero è un'avventura caratterizzata da uno straordinario spessore narrativo.

Lawn Mowing Simulator, che ha fatto il proprio debutto lo scorso agosto, rientra nel filone delle simulazioni "folli" ed è sicuramente questo il suo fascino, laddove infine Young Souls esordisce su Xbox Game Pass al day one e promette un'azione in stile picchiaduro a scorrimento davvero interessante.