Marvel’s Guardians of the Galaxy: le vendite al lancio non soddisfano Square Enix

Marvel's Guardians of the Galaxy a quanto pare al lancio ha registrato incassi sotto le aspettative per Square Enix. Le vendite tuttavia sono continuante a crescere nel corso dei mesi successivi, anche grazie a sconti e offerte di vario tipo, e ora la software house nipponica vuole che il momentum continui per compensare lo scarso successo registrato al day-one.

La notizia è arrivato da un report pubblicato successivamente all'ultimo incontro con gli azionisti, dove la compagnia ha visto i suoi ricavi aumentare grazie anche alla spinta di Final Fantasy 14.

"Nonostante buone recensioni, le vendite al lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy sono state minori rispetto alle nostre previsioni", recita il report di Square Enix. "Tuttavia, le iniziative di vendita che abbiamo intrapreso a novembre 2021 e continuante nel nuovo anno hanno portato a una crescita delle vendite e intendiamo continuare a lavorare per continuare ad espandere le vendite per compensare il lento avvio del gioco."

Marvel's Guardians of the Galaxy, un'immagine promozionale

Marvel's Guardians of the Galaxy è un action adventure in terza persona in cui vestiremo i panni di Star-Lord e combatteremo a fianco della sua squadra di Guardiani per scongiurare un collasso planetario. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.