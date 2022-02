Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Prof. X e Deadpool sono nel film? Gli attori rispondono

Il recente trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il poster del film hanno scatenato le reazioni del pubblico, non tanto per quel che si è visto, quanto più per quel che il fan pensano di aver visto e sentito. Secondo alcune ipotesi, Prof. X - ovvero Charles Francis Xavier, capo degli X-Men - e Deadpool sono parte del film. Gli attori hanno quindi risposto.

Patrick Stewart, che ha interpretato una delle versioni di Xavier al cinema, ha affermato: "Lo sapete, le persone hanno cercato di imitare la mia voce sin da quando ho iniziato a calcare le scena 60 anni fa. Quindi, non posso essere ritenuto responsabile per le loro azioni". La voce dell'uomo, secondo i fan, è presente in una scena del trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che potete ascoltare voi stessi qui.

Doctor Strange

Ryan Reynolds, che ha interpretato Deadpool nei recenti film, ha invece detto: "Suppongo che non dovrei dire nulla a riguardo, ma non sono nel film. Potrei essere una fonte non affidabile, ma vi prometto che non sono nel film". La presenza di Deadpool è stata supposta dai fan dopo la condivisione della locandina di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Facendo zoom (molto zoom) su uno dei moltissimi frammenti di vetro presenti nell'immagine, è possibile vedere quella che secondo i fan Marvel è la maschera di Deadpool.

Le ipotesi dei fan sono quindi state smentite dagli attori, ma non è la prima volta che questi devono mentire per proteggere un film: basta pensare a quanto accaduto con Spider-Man No Way Home. Voi cosa ne pensate?