Zelda Breath of the Wild 2: Maria de Filippi rassicura Elodie, "adesso esce"

La passione per i giochi Nintendo accomuna molte persone, anche quelle famose come Maria de Filippi e la cantante Elodie. Durante una puntata di Amici 21, Maria de Filippi ha infatti rassicurato Elodie e le ha detto che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 uscirà tra non molto.

Il tutto è successo durante la più recente puntata di Amici 21. Maria de Filippi, parlando del più e del meno con Elodie, ha chiesto "Zelda come va?". Elodie ha poi replicato che sta ancora aspettando l'arrivo di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e di essere un po' delusa, supponiamo del mancato annuncio di una data di uscita o direttamente di una pubblicazione. Maria l'ha però rassicurata dicendo "eh va be' ma adesso esce". Elodie chiude il discorso dicendo: "Attenderò, poi ci sentiamo", facendo il gesto del telefono con la mano.

Questo scambio di battute potrebbe stupire qualcuno, ma in realtà Maria de Filippi ed Elodie sono fan di Zelda da tempo. Durante una puntata di Amici del 2018, la presentatrice ha affermato di essere fan di Breath of the Wild, mentre Elodie ha scritto su Twitter di scambiare spesso consigli con Maria de Filippi sul gioco.

Una cosa è certa, tutti noi vorremmo vedere l'annuncio della data di uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, che però non sarà mostrato prima dell'E3 2022, secondo Jeff Grubb.