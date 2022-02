Skull & Bones: lo sviluppo procede a gonfie vele, non verrà cancellato o rinviato nuovamente

Ubisoft è "molto soddisfatta" dei progressi nello sviluppo di Skull & Bones, che dovrebbe arrivare nei negozi senza nessun altro ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Come riportato in una precedente notizia, Ubisoft nell'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti ha annunciato che Skull & Bones, così come Avatar: Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids: Sparks of Home, arriverà entro la fine dell'anno fiscale, dunque non oltre il 31 marzo 2023.

Skull & Bones

Come riporta TheGamer, inoltre, Frederick Dugent, il CFO della compagnia francese, ha dichiarato durante l'incontro con gli azionisti che Ubisoft è molto soddisfatta dai progressi fatti nello sviluppo del gioco e che non sono in programma ulteriori rinvii né la cancellazione del progetto.

Buone nuove, insomma, considerando la travagliata storia del progetto. Annunciato nell'ormai lontano E3 del 2017, Skull & Bones è stato rimandato più e più volte, con voci di corridoio che affermano che lo sviluppo è re-iniziato più volte da zero.

A settembre dell'anno scorso, il noto leaker Tom Henderson ha condiviso tante immagini e informazioni sul gameplay di Skull & Bones, affermando che il gioco è vivo e vegeto, con lo sviluppo in una fase avanzata.