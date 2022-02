Street Fighter 6: sviluppatori di Bayonetta e Mega Man al lavoro sul nuovo picchiaduro di Capcom

Quest'oggi è stato finalmente annunciato Street Fighter 6, nuovo capitolo della saga di picchiaduro di Capcom. Subito dopo il reveal, abbiamo avuto modo di scoprire tramite Twitter alcune informazioni sugli sviluppatori che sono dedicati alla saga. Nel team della compagnia di Osaka sono presenti anche sviluppatori che hanno lavorato a Bayonetta e a Mega Man. Precisamente, parliamo di Yusuke Hashimoto e Kazuhiro Tsuchiya.

Yusuke Hashimoto è stato parte di Capcom e ha lavorato a serie come Resident Evil e al gioco God Hand. È passato poi a PlatinumGames dove ha lavorato come produttore di Bayonetta 1, director e character designer di Bayonetta 2 e come director di Star Fox Zero. Ha poi lasciato PlatinumGames a gennaio 2019. Ora, lavora su Street Fighter 6 come "pianificatore".

Ryu di Street Fighter 6

Kazuhiro Tsuchiya, noto in quanto produttore della serie Mega Man, ha anch'esso annunciato di essere al lavoro su Street Fighter 6, anche se per il momento non ha specificato il proprio ruolo all'interno del team.

Capcom sta quindi assumendo esperti del settore per lavorare a Street Fighter 6. Per il momento non sappiamo bene che direzione prenderà il gioco. Il primo annuncio è solo un teaser, quindi dovremo attendere nuove informazioni per capire che tipo di videogame sarà.