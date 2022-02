Pokémon Day 2022: annunci ogni giorno fino al 27 febbraio, ecco il calendario completo

Questa settimana The Pokémon Company festeggia il Pokémon Day 2022, l'evento per l'anniversario della celebre saga di Game Freak. Per l'occasione è stato svelato che da oggi, lunedì 21 febbraio, al 27 febbraio ogni giorno ci sarà un annuncio relativo ai vari brand della serie, inclusi Pokémon Spada e Scudo, GO e Unite.

Ecco il calendario completo degli annunci in programma nella settimana del Pokémon Day 2022:

21 febbraio - Pokémon Masters EX

22 febbraio - Pokémon Spada e Scudo

23 febbraio - Pokémon Café Mix

24 febbraio - Pokémon Unite

25 febbraio - P25 Music

26 febbraio - Pokémon GO

Pokémon Day 2022

Domenica 27 febbraio 2022 infine ci sarà il Pokémon Day 2022 vero e proprio, dove potrebbero arrivare ulteriori annunci e magari anche di un certo spessore. Non è escluso infatti che venga annunciata la data di uscita globale di GCC Pokémon Live ora che il gioco è entrato in fase di beta testing in Canada. Non è da escludere a priori, poi, un possibile DLC di Leggende Pokémon Arceus (stando a un leak ne uscirà uno già ad aprile) o le prime informazioni sulla nona generazione dei Pokémon.

Insomma, questa settimana potrebbe essere ricca di novità interessanti per i fan del brand e ovviamente sulle pagine di Multiplayer.it troverete gli annunci più interessanti.