GCC Pokémon Live: al via la closed beta in Canada, il lancio globale è vicino

The Pokémon Company ha annunciato che la closed beta di GCC Pokémon Live avrà inizio in Canada la prossima settimana su PC Windows, Mac, Android e iOS, a partire dal 22 febbraio. A seguire ci sarà il lancio globale del gioco, che dunque non dovrebbe farsi attendere ancora a lungo.

Alla fine dello scorso anno, il lancio della closed beta in Canada e dell'open beta per PC a livello globale sono stati rinviati al 2022, per dare il tempo necessario agli sviluppatori di realizzare la miglior esperienza di gioco possibile.

Come accennato in apertura, la closed beta di GCC Pokémon Live che si svolgerà la prossima settimana è limitata ai giocatori canadesi, ma, stando alle parole di The Pokémon Company, è l'ultimo step prima del lancio globale. Si tratta dunque di un segnale positivo che suggerisce che l'uscita su tutte le piattaforme, quantomeno in open beta, potrebbe essere piuttosto vicina.

GCC Pokémon Live

Inoltre, il 27 febbraio si svolgerà il Pokémon Day che festeggia l'anniversario della serie. In tale occasione probabilmente arriveranno novità sulle varie iterazione della serie, incluso il gioco di carte collezionabili. Insomma in tale occasione è molto probabile che venga annunciata la data di uscita o il periodo di lancio globale di GCC Pokémon Live.

GCC Pokémon Live è la nuova incarnazione free-to-play del gioco di carte collezionabili per PC Windows, Mac, dispositivi mobile iOS e Android. I giocatori potranno collezionare un'ampia raccolta di carte e costruire mazzi per sfidare amici e altri utenti online. Le carte si potranno ottenere scansionando codici e acquistando buste di espansione nell'app con la valuta di gioco. Il gioco, inoltre, si espanderà nel tempo grazie ad aggiornamenti post-lancio e nuovi mazzi.