GCC Pokémon Live: data di uscita dell'app e beta rinviate

Con un post su Twitter, The Pokémon Company ha annunciato il rinvio del periodo di pubblicazione di GCC Pokémon Live. Il gioco avrebbe dovuto iniziare il rollout delle versioni mobile entro la fine dell'anno con la beta pubblica per PC a seguire, ambedue rimandate al 2022.

Per chi non lo sapesse, GCC Pokémon Live è la nuova incarnazione free-to-play del gioco di carte collezionabili Pokémon per PC Windows, Mac, dispositivi mobile iOS e Android. Il titolo permette dunque di collezionare un'ampia raccolta di carte e costruire mazzi per sfidare altri giocatori online. Nuove carte potranno essere ottenute anche scansionando codici, acquistando buste di espansione nell'app con la valuta di gioco, ottenibile anche completando delle sfide giornaliere. Il gioco inoltre si evolverà ed espanderà nel tempo grazie ad aggiornamenti post-lancio e nuovi mazzi.

In origine il soft launch delle versioni Android e iOS sarebbe dovuto iniziare dal Canada entro la fine di quest'anno, secondo alcune fonti il 12 novembre, seguito dall'open beta per PC a livello globale. Con un messaggio su Twitter l'account ufficiale del GCC Pokémon ha comunicato che entrambi i lanci sono stati rinviati al 2022, per garantire la miglior esperienza possibile. Di conseguenza anche la pubblicazione della versione definitiva subirà dei ritardi rispetto alla tabella di marcia.

Inoltre l'account Twitter rassicura i giocatori che recentemente hanno ricevuto dei codici per carte promozionali brandizzati GCC Pokémon Live. Nonostante il gioco non sia ancora disponibile al momento, i codici possono essere comunque riscattati su GCC Pokémon Online.