Sociable Soccer 22: l'erede di Sensible Soccer su PC e console con periodo di uscita

Sociable Soccer è a tutti gli effetti l'erede di Sensibile Soccer, lo storico gioco di calcio sviluppato da Sensibile Software con cui questo nuovo condivide il medesimo autore, ovvero Jon Hare, ed è in arrivo su PC e console con un nuovo periodo di uscita fissato.

Avevamo parlato già del fatto che Sociable Soccer fosse in arrivo su PC e console qualche mese fa: all'epoca c'era anche una data di uscita che doveva essere piazzata in aprile del 2022, ma le ultime comunicazioni si sono fatte più vaghe sotto questo aspetto, forse in vista di un posticipo.

In ogni caso, il periodo rimane quello: Sociable Soccer è previsto arrivare su PC e console nel secondo trimestre del 2022, ora senza una data di uscita precisa, in base al nuovo comunicato stampa diffuso dal team di sviluppo sul sito ufficiale. Il gioco era stato originariamente lanciato su Steam nel 2017 in accesso anticipato, ma venne poi rimosso a causa di un accordo di esclusiva firmato successivamente con Apple Arcade, piattaforma sulla quale è in effetti presente con una versione specifica e di cui abbiamo anche pubblicato una recensione.

La nuova versione dovrebbe dunque chiamarsi Sociable Soccer 22 e contenere diversi miglioramenti rispetto alla versione uscita in precedenza, tra cui: