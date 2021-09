Sociable Soccer '22: l'erede di Sensible Soccer sbarca su console e PC

Sociable Soccer '22 è (almeno nelle intenzioni e per pedigree) il vero erede di Sensible Soccer, nel senso che è stato sviluppato dallo stesso autore del leggendario gioco di calcio per Amiga, John Hare, dunque è con una certa attenzione che guardiamo a questo titolo in arrivo su PC, e console, ovvero PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

La prima versione del gioco, Sociable Soccer, è uscita in esclusiva su Apple Arcade più di un anno fa ma questo Sociable Soccer '22, come suggerisce il titolo, è una versione riveduta e corretta di quello, con alcuni miglioramenti applicati alla grafica, ai contenuti e al gameplay, dunque si presenta come una sorta di nuovo capitolo.

Il gioco ha la data di uscita fissata al 17 aprile 2022 e per tale periodo dovrebbe aver attraversato anche diversi cambiamenti: l'intenzione di Hare, con questo gioco, è riproporre un approccio arcade ai titoli di calcio, che da tempo ormai si sono concentrati soprattutto sugli aspetti più realistici.

Come potete vedere anche nella recensione di Sociable Soccer in versione Apple Arcade, il gioco si presenta infatti molto diverso dalle classiche simulazioni: è veloce e dinamico, puramente arcade ma senza rinunciare a una certa profondità del gameplay.

Ovviamente, gli anni e il contesto sono profondamente cambiati e riuscire a ripetere l'esperienza particolare che fu di Sensibile Soccer è molto difficile al giorno d'oggi, ma con il coinvolgimento di John Hare e i miglioramenti che dovrebbero essere applicati, attendiamo comunque con grande curiosità di vederlo in azione.

Intanto, possiamo vedere un trailer dell'update Sociable Soccer '21 riportato in questa pagina: a quanto pare i cambiamenti dovrebbero riguardare la grafica in generale, i contenuti e anche il gameplay, con l'implementazione di nuove caratteristiche.