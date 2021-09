Forspoken: novità al PS5 PlayStation Showcase? Lo suggerisce l'attrice protagonista

Forspoken potrebbe tornare a mostrarsi tra poco, forse al PlayStation Showcase di PS5 , in base a quanto emerso dalla stessa Ella Balinska , che dona fattezze e voce alla protagonista del nuovo gioco Square Enix, previsto arrivare su PC e in esclusiva console su PS5.

Trattandosi di un gioco di punta per PS5, annunciato inizialmente come Project Athia e presente fin dalla prima presentazione della nuova console Sony come uno dei titoli più importanti e attesi per la piattaforma in questione (oltre che su PC), il pensiero corre subito al PlayStation Showcase della settimana prossima, ovviamente.

Bisogna considerare anche il Tokyo Game Show 2021, ma Forspoken non risulta tra i giochi presenti all'evento Square Enix per la fiera giapponese, sebbene possa essere comunque mostrato a sorpresa. Tuttavia, l'importanza che ricopre nella lineup di PS5 lo rende più un candidato ideale per essere presente al PlayStation Showcase, che ricordiamo è fissato per il 9 settembre 2021.

L'ultima volta avevamo visto Forspoken in un video specificamente dedicato alla versione PC, dove si sosteneva che il progetto punta alla massima qualità grafica per Square Enix. In base a quanto emerso, c'è l'ipotesi che Final Fantasy 16 su PS5 potrebbe arrivare dopo Forspoken a questo punto, ma attendiamo ulteriori informazioni.