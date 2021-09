Xbox Series X|S e One potrebbero presto supportare le app Android

Xbox Series X|S e anche Xbox One potrebbero supportare nel prossimo futuro le app Android, stando a quanto emerso da XDA, dove viene fatto notare come il Subsystem Android previsto per Windows 11 sembri funzionare anche su piattaforme Xbox.

Questo potrebbe consentire l'arrivo delle app Android su Xbox o anche l'emulazione completa dell'intero sistema operativo, considerando che questo è, di fatto, il funzionamento del subsystem previsto per Windows 11, che funziona in pratica da emulatore di Android su PC.

La questione rappresenta un'ottima novità per il sistema operativo su PC, ma aprirebbe delle prospettive molto interessanti anche su Xbox Series X|S e Xbox One, con la possibilità magari di installare app e giochi Android direttamente sulle console attraverso tale sistema.

Al momento non c'è nessuna conferma della questione, che resta dunque una voce di corridoio, se non proprio un errore nelle informazioni relative al Windows Subsystem for Android, ma non è detto che la cosa possa avere sviluppi effettivi.

Il Windows Subsystem per Android sembra sia compatibile con Xbox

D'altra parte, abbiamo già notato una certa apertura di Xbox Series X|S nei confronti dei sistemi alternativi, come la possibilità di far girare emulatori - solitamente con l'escamotage della modalità sviluppatori ma non solo - sulle nuove console Microsoft, peraltro con ottimi risultati anche per quanto riguarda macchine peculiari come PS1.

Per il momento, il supporto per Android resta una delle caratteristiche nuove previste per Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft in arrivo il 5 ottobre 2021, sebbene tale supporto sia stato però spostato al 2022.