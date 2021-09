Alan Wake Remastered in arrivo? Data d'uscita vicina, per vari rivenditori

Alan Wake Remastered potrebbe essere in arrivo, con una presunta data d'uscita anche piuttosto vicina emersa da vari rivenditori più o meno noti, che punterebbe al 5 ottobre 2021 per il lancio di questa versione rimasterizzata del classico Remedy.

Non è la prima volta che si parla di un possibile Alan Wake Remastered, con la serie che è tornata piuttosto in auge dopo le evidenti connessioni con Control, portando fino a una quasi conferma dello sviluppo di Alan Wake 2, che tuttavia non è stato ancora annunciato, nonostante compaia già da tempo nelle voci di corridoio.

In questo caso, ci sono delle pagine prodotto per Alan Wake Remastered, con tanto di copertine e dettagli per PS4, PS5 e Xbox Series X|S e vari dettagli su Rakuten, con riferimenti che sembrano molto precisi per essere dei semplici errori o placeholder. Non solo, in queste ore sono emerse altre illustrazioni relative al gioco anche presso altri rivenditori nella zona di Taiwan, a quanto pare.



D'altra parte, Alan Wake Remastered era comparso nei giorni scorsi anche nel database dell'Epic Games Store, cosa che ha destato grande interesse anche in vista della collaborazione importante tra Remedy ed Epic Games per le prossime produzioni, che potrebbe portare a un'esclusiva PC su tale negozio online.

Forse la cosa più interessante di questo avvistamento, riportato da Wario64, sta nella conferma di Daniel Ahmad: il celebre ZhugeEX, analista di mercato e insider a tempo perso, è solitamente una fonte piuttosto affidabile e considerando che ha risposto al tweet con "Verrà annunciato la prossima settimana", la cosa si fa decisamente interessante.

Considerando la tempistica, è possibile che l'annuncio possa avvenire anche durante il PlayStation Showcase, visto che peraltro si tratterebbe della prima volta che il titolo arriva su piattaforme PlayStation, essendo rimasto finora un'esclusiva console Xbox.