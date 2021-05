Alan Wake 2 sta per entrare in fase avanzata di sviluppo, a quanto pare

Alan Wake 2 sta per entrare in fase avanzata di sviluppo, stando alle ultime dichiarazioni di Remedy Entertainment: lo studio ha parlato in questi termini del progetto realizzato in collaborazione con Epic Games.

Ebbene, secondo Jeff Grubb il progetto in questione è appunto Alan Wake 2 e la cosa avrebbe perfettamente senso, considerando i riferimenti al personaggio all'interno della recente espansione Control: AWE.

"Il gioco tripla A di Remedy Entertainment in collaborazione con Epic Games entrerà presto in piena fase produttiva, mentre un secondo titolo più piccolo è attualmente in fase avanzata di sviluppo", ha scritto il team finlandese.

In precedenza il progetto tripla A, quello che appunto pensiamo sia Alan Wake 2, è stato descritto come una produzione multipiattaforma mossa dal motore grafico proprietario dello studio, il Northlight.

Per quanto riguarda i dettagli dellla collaborazione con Epic Games, a quanto pare il publisher coprirà tutti i costi di sviluppo e di distribuzione, condividendo i profitti al 50% con Remedy Entertainment non appena tali spese verranno recuperate.