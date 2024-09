Alan Wake sta per ricevere un aggiornamento che rimuove uno specifico elemento nel gioco originale

Remedy ha annunciato il prossimo arrivo di un aggiornamento per il primo Alan Wake, studiato per rimuovere uno specifico elemento presente nel gioco originale ma non appartenente al gameplay: si tratta della canzone Space Oddity di David Bowie, che il team è costretto a togliere per la scadenza degli accordi sui diritti.

Non sappiamo precisamente quali fossero gli accordi presi da Remedy nel 2010, anno di uscita dell'originale Alan Wake, ma sembra che siano giunti al termine o siano stati modificati dalla compagnia responsabile, costringendo il team a un update che rimuove la celebre canzone dai titoli di coda del gioco.

Questo vale per la versione PC su tutti gli store in cui è presente, ovvero Steam, Epic Games Store e GOG, mentre non ha effetto sull'edizione Xbox 360.