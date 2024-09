Warhammer 40.000: Space Marine 2 è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito per pochi giorni

Warhammer 40.000: Space Marine 2 sarà disponibile dal 9 settembre 2024 in versione standard e questo significa che avete ancora pochi giorni per fare la vostra prenotazione del gioco su Amazon per PS5 e Xbox Series X, per iniziare subito a giocare. Il prezzo è 70,98€, con prenotazione a prezzo minimo garantito. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto In qualità di prenotazione a prezzo minimo garantito, in caso venga applicato uno sconto dopo che avete eseguito l'ordine, tale nuovo prezzo più basso vi sarebbe applicato in modo automatico, così da permettervi di pagare il prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.