Alan Wake 2 in sviluppo da Remedy, pubblicato da Epic Games secondo Jeff Grubb

Alan Wake 2 sarebbe già in sviluppo presso Remedy e il progetto sarebbe finanziato da Epic Games, compagnia che farebbe da publisher al nuovo capitolo, in base a quanto riferito da Jeff Grubb nel corso della nuova puntata del suo podcast Jeff Grubb's Game Mess Show su Twitch.

Il giornalista di VentureBeat si è dimostrato finora decisamente affidabile, per questo motivo prendiamo in considerazione con un certo interesse la sua dichiarazione (al minuto 11:40 del video riportato qui sotto) anche se bisogna comunque mettere in conto che si tratti solo di una voce di corridoio e che, oltretutto, arrivi anche molto vicina al fatidico primo di aprile.

Non ci sono molti dettagli al momento: Grubb ha riferito semplicemente di aver "sentito" da fonti non meglio identificate che Remedy sta lavorando ad Alan Wake 2. A quanto pare, il progetto è in corso da tempo e il team di sviluppo finlandese ha proposto il gioco a diversi publisher per ottenere supporto allo sviluppo.

Varie compagnie si sono fatte avanti ma tra queste Epic Games, a quanto pare, è risultata essere la più convincente per Remedy, che pubblicherà dunque Alan Wake 2 sotto l'etichetta di Fortnite. Non vengono riferiti ulteriori dettagli né sulla possibile data di uscita né sulle piattaforme su cui verrà lanciato il gioco. Ovviamente, su PC è altamente probabile che si tratti di un'esclusiva Epic Games Store, mentre per quanto riguarda le console non ci sono informazioni.

Considerando che Control condivide lo stesso universo di Alan Wake e che l'espansione Control: AWE contiene riferimenti diretti al titolo in questione, con tanto di protagonista presente nel primo video di gameplay dell'espansione pubblicato l'anno scorso, un ritorno del personaggio con Alan Wake 2 sembra decisamente attendibile.

Circa un anno fa, Alan Wake ha festeggiato il suo decimo anniversario e Remedy ne ha approfittato per un po' di ringraziamenti e sconti sui giochi, ma non c'è stato l'atteso annuncio sul possibile ritorno del franchise sulle scene. Questo presunto accordo tra il team ed Epic Games potrebbe però essere finalmente l'occasione giusta per vedere Alan Wake 2 realizzato. D'altra parte, che ci sia almeno un grosso progetto da parte di Remedy con Epic Games è una cosa ormai certa.